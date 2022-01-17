Порошенко: Арестуют ли меня? Говорю, что нет

"Арестуют ли меня? Говорю, что нет. Не потому, что я такой уверенный в себе, но я не вижу оснований для ареста. Я считаю, что господин [президент Владимир] Зеленский причинит себе вред, если при сложившихся обстоятельствах прибегнет к подобным мерам. Но вновь говорю: я возвращаюсь в Украину бороться за Украину, а не против господина Зеленского", – завил он.