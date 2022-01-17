Порошенко: Арестуют ли меня? Говорю, что нет

"Арестуют ли меня? Говорю, что нет. Не потому, что я такой уверенный в себе, но я не вижу оснований для ареста. Я считаю, что господин [президент Владимир] Зеленский причинит себе вред, если при сложившихся обстоятельствах прибегнет к подобным мерам. Но вновь говорю: я возвращаюсь в Украину бороться за Украину, а не против господина Зеленского", – завил он.
Порошенко был президентом Украины в 2014–2019 годах. В декабре 2021 года ему сообщили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций по делу о поставках угля из ОРДЛО в 2014–2015 годах. Его адвокат говорил, что подозрение "засунули в щель калитки". За три дня до этого Порошенко пытались вручить повестку о вызове в Государственное бюро расследований по данному делу, но он сел в автомобиль и уехал, а позднее в тот же день улетел из Украины.
Экс-президент намерен вернуться в Украину утром 17 января.
Заседание Печерского райсуда Киева по избранию Порошенко меры пресечение назначено на 11.00 17 января. Прокуроры будут просить суд арестовать экс-президента.