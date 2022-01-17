Киев не должен поддаваться искушению использовать закон как оружие против таких политических оппонентов, как Порошенко – экс-генсек НАТО

По мнению политика, свободный мир должен объединиться, чтобы защитить Украину, но "Украина также нуждается во внутреннем единстве и силе".
"Киев должен поддерживать верховенство закона, но не поддаваться искушению использовать его в качестве оружия против таких политических оппонентов, как Порошенко", – написал Расмуссен.
The free world must unite to defend Ukraine. But Ukraine also needs internal unity and strength.— Anders Fogh Rasmussen (@AndersFoghR) January 16, 2022
Kyiv should uphold the rule of law, but resist the temptation to weaponize it against political opponents like @poroshenko.
20 декабря 2021 года Порошенко сообщили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций по делу о поставках угля из ОРДЛО в 2014–2015 годах. Его адвокат говорил, что подозрение "засунули в щель калитки". За три дня до этого Порошенко пытались вручить повестку о вызове в Государственное бюро расследований по данному делу, но он сел в автомобиль и уехал, а позднее в тот же день улетел из Украины.
"Порошенко категорически отвергает обвинения со стороны власти и считает их классическим образцом сфабрикованных, политически мотивированных дел и черного пиара против политических оппонентов", – заявили в партии "Европейская солидарность".
21 декабря Порошенко записал видеообращение, в котором пообещал "не предоставить Офису президента подарка" и вернуться в Украину в январе.
12 января 2022 года Порошенко сообщил, что прилетит рейсовым самолетом из Варшавы в Киев утром 17 января. Адвокат Игорь Головань заявил, что Печерский районный суд Киева разрешил задержать Порошенко с целью доставить его на заседание суда. По информации экс-нардепа Игоря Мосийчука, Государственная пограничная служба готовится к задержанию Порошенко в аэропорту.
Заседание Печерского райсуда Киева по избранию Порошенко меры пресечение назначено на 11.00 17 января. Прокуроры будут просить суд арестовать его.