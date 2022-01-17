Киев не должен поддаваться искушению использовать закон как оружие против таких политических оппонентов, как Порошенко – экс-генсек НАТО

По мнению политика, свободный мир должен объединиться, чтобы защитить Украину, но "Украина также нуждается во внутреннем единстве и силе".

"Киев должен поддерживать верховенство закона, но не поддаваться искушению использовать его в качестве оружия против таких политических оппонентов, как Порошенко", – написал Расмуссен.