Бесплатный адвокат говорит, что ГБР вызвало его на задержание Порошенко в аэропорт. В бюро это опровергают

"Сегодня примерно в 9.40 в региональный центр предоставления бесплатной правовой помощи поступило обращение уполномоченного представителя Государственного бюро расследований, который попросил подключить Петру Порошенко защитника. Меня вызвали непосредственно в аэропорт почему-то, когда все понимали, что там никого нет. Из СМИ я узнал, что Петр Алексеевич направляется в суд. Я явился непосредственно в суд", – рассказал Глядик.

Адвокат добавил, что в суде Порошенко отказался от его услуг.

В пресс-службе ГБР сообщили, что не привлекали адвоката бесплатной правовой помощи для защиты политика.

"Информация о привлечении работниками ГБР такого адвоката неправдива и не соответствует действительности. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства распространения этой информации, после чего будет дана правовая оценка таким действиям", – говорится в сообщении.