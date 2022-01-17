Порошенко: Меня пытались не допустить на территорию Украины

"Только что на протяжении 15 минут правоохранители, часть которых была переодета в форму пограничников, часть – в черной форме, незаконно пытались не допустить меня на территорию Украины", – сказал Порошенко.

По словам политика, у него забрали паспорт, пояснив, что необходимо установить его личность.

"Больше 15 минут проверяли мой обычный, общеукраинский биометрический паспорт, разрабатывая сценарий недопуска меня на территорию Украины", – заявил глава оппозиционной партии.

У Порошенка під час проходження митного контролю забрали український паспорт pic.twitter.com/MPvPHOSON9 — Українська правда * (@ukrpravda_news) January 17, 2022

Он уверен, что власти отдали указания силовикам, чтобы давить на оппозицию.

"Я хочу подчеркнуть, что ситуацию нам удалось разрешить исключительно благодаря тому, что в составе пассажиров рейса, которым мы вернулись из Варшавы, было огромное количество журналистов", – сказал Порошенко. Он поблагодарил главреда "Украинской правды" Севгиль Мусаеву, шеф-редактора LB.ua Соню Кошкину, журналистов Reuters, France-Press, BBC.