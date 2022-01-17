Порошенко: Меня пытались не допустить на территорию Украины

"Только что на протяжении 15 минут правоохранители, часть которых была переодета в форму пограничников, часть – в черной форме, незаконно пытались не допустить меня на территорию Украины", – сказал Порошенко.
По словам политика, у него забрали паспорт, пояснив, что необходимо установить его личность.
"Больше 15 минут проверяли мой обычный, общеукраинский биометрический паспорт, разрабатывая сценарий недопуска меня на территорию Украины", – заявил глава оппозиционной партии.
У Порошенка під час проходження митного контролю забрали український паспорт pic.twitter.com/MPvPHOSON9— Українська правда * (@ukrpravda_news) January 17, 2022
Он уверен, что власти отдали указания силовикам, чтобы давить на оппозицию.
"Я хочу подчеркнуть, что ситуацию нам удалось разрешить исключительно благодаря тому, что в составе пассажиров рейса, которым мы вернулись из Варшавы, было огромное количество журналистов", – сказал Порошенко. Он поблагодарил главреда "Украинской правды" Севгиль Мусаеву, шеф-редактора LB.ua Соню Кошкину, журналистов Reuters, France-Press, BBC.
20 декабря 2021 года Порошенко сообщили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций по делу о поставках угля из ОРДЛО в 2014–2015 годах. Его адвокат говорил, что подозрение "засунули в щель калитки". За три дня до этого Порошенко пытались вручить повестку о вызове в Государственное бюро расследований по данному делу, но он сел в автомобиль и уехал, а позднее в тот же день улетел из Украины.
"Порошенко категорически отвергает обвинения со стороны власти и считает их классическим образцом сфабрикованных, политически мотивированных дел и черного пиара против политических оппонентов", – заявили в партии "Европейская солидарность".
21 декабря Порошенко записал видеообращение, в котором пообещал "не предоставить Офису президента подарка" и вернуться в Украину в январе.
12 января 2022 года Порошенко сообщил, что прилетит рейсовым самолетом из Варшавы в Киев утром 17 января. Адвокат Игорь Головань заявил, что Печерский районный суд Киева разрешил задержать Порошенко с целью доставить его на заседание суда. По информации экс-нардепа Игоря Мосийчука, Государственная пограничная служба готовится к задержанию Порошенко в аэропорту.
Заседание Печерского райсуда Киева по избранию Порошенко меры пресечение назначено на 11.00 17 января. Прокуроры будут просить суд арестовать политика.