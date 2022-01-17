Я не являюсь координатором массовых акций. Мы не работаем и не будем работать на дестабилизацию ситуации в стране – Порошенко

Порошенко заверил, что его политическая сила не работает на дестабилизацию в Украине.

"Я не являюсь координатором массовых акций. Мы не работаем и не будем работать на дестабилизацию ситуации в стране. Но еще раз говорю: Майдан может организовать только власть. Если она будет действовать так, независимо от воли Порошенко ситуация пойдет вразнос, и этим уж точно воспользуется Путин. Путин мой враг. Зеленский – всего лишь оппонент", – сказал он.

На вопрос о том, что из-за одного политика люди не выйдут на протесты, Порошенко ответил, что их могут побудить к этому действия власти.

"Слушайте, люди выходили и в -25 °C. И "держали" площадь долго. Поэтому эти ваши три тезиса не разделяю. Но скажу, что Майдан может организовать только власть – своими бессмысленными действиями. Должен подчеркнуть: если власть придет в себя, будет работать на единство страны для отпора агрессора, Петр Порошенко, “Европейская солидарность” и, убежден, большинство демократических сил будут поддерживать это", – заверил политик.