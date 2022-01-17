Суд избирает Порошенко меру пресечения. Трансляция

Пятый президент Украины, народный депутат от "Европейской солидарности" Петр Порошенко утром 17 января вернулся в Украину после того, как почти месяц находился за границей. Из аэропорта он приехал в Печерский районный суд Киева, где ему будут избирать меру пресечения по обвинению в госизмене и содействии деятельности террористических организаций по делу о поставках угля из ОРДЛО в 2014–2015 годах. Трансляцию из зала суда ведет "Радіо.Свобода".
"Порошенко категорически отвергает обвинения со стороны власти и считает их классическим образцом сфабрикованных, политически мотивированных дел и черного пиара против политических оппонентов", – заявили в партии "Европейская солидарность".
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