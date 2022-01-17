Зеленский запрещает подписывать подозрение Коломойскому – Порошенко

Политик утверждает, что подозрение Коломойскому уже готово три года, однако президент не разрешает никому из прокуроров его подписывать Фото: ЕРА

Политик предполагает, что у Коломойского есть компромат на Зеленского.

"Я утверждаю, что Коломойский имеет решающее влияние на решение Зеленского. Имел, имеет и будет продолжать иметь. Допускаю, ему есть чем Зеленского шантажировать. Иначе невозможно объяснить, почему Коломойскому до сих пор – при всей имеющейся доказательной базе – не предъявлено подозрение, а Порошенко предъявлено", – сказал Порошенко.

Он утверждает, что подозрение Коломойскому уже готово три года, однако президент не разрешает никому из прокуроров его подписывать.

"То, что Зеленский говорит в видосиках, и то, что делает как президент, – это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Если он искренне поддержал, где арест имущества Коломойского? Где применяемые санкции? Почему не предъявлено подозрение? Можете мне объяснить, почему почти за три года Зеленского не предъявлено подозрение? А я вам скажу – прокурор его не подписывает! Оно готово уже три года. Никто не подписывает. Зеленский запрещает кому-либо подписывать подозрение Коломойскому", – заверил нердеп.