Порошенко прилетел в Украину. Главное. Онлайн-репортаж

Самолет с пятым президентом Украины Петром Порошенко должен сегодня утром приземлиться в аэропорту в Киеве
Фото: Суспільне Новини / Telegram
Утром 17 января пятый президент Украины, нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко, который почти месяц находился в Европе, прилетел в Украину, где его ждет заседание Печерского суда по избранию меры пресечения по обвинению в госизмене и содействии деятельности террористических организаций по делу о поставках угля из ОРДЛО в 2014–2015 годах. "ГОРДОН" следит за развитием ситуации в режиме онлайн.
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