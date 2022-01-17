Порошенко перед вылетом из Варшавы пообщался с журналистами из РФ, его жену возмутил русский язык. Видео

Российским журналистам Порошенко сказал, что не боится ареста Фото: РИА Новости / Telegram

Порошенко, в частности, ответил на вопрос, не боится ли он ареста.

"Нет, я не опасаюсь, потому что со мной народ Украины и со мной правда. А с ними ложь", – сказал политик.

Он добавил, что не готовил себе адвокатов, потому что ему "нечего комментировать".

Жена президента Марина Порошенко, которая в это время находилась рядом, спросила журналиста, почему он говорит по-русски.

Когда корреспондент ответил, что он из России, Порошенко посоветовал ему учить украинский язык, на что тот ответил, что ему "не хватает тренировки".