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Порошенко перед вылетом из Варшавы пообщался с журналистами из РФ, его жену возмутил русский язык. Видео

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Российским журналистам Порошенко сказал, что не боится ареста
Российским журналистам Порошенко сказал, что не боится ареста
Фото: РИА Новости / Telegram

Пятый президент Украины, народный депутат Верховной Рады от "Европейской солидарности" Петр Порошенко перед вылетом из Варшавы в Украину 17 января пообщался в аэропорту с российскими журналистами. Видео разговора опубликовало 17 января в Telegram "РИА Новости".

Порошенко, в частности, ответил на вопрос, не боится ли он ареста.

"Нет, я не опасаюсь, потому что со мной народ Украины и со мной правда. А с ними ложь", – сказал политик.

Он добавил, что не готовил себе адвокатов, потому что ему "нечего комментировать".

Жена президента Марина Порошенко, которая в это время находилась рядом, спросила журналиста, почему он говорит по-русски.

Когда корреспондент ответил, что он из России, Порошенко посоветовал ему учить украинский язык, на что тот ответил, что ему "не хватает тренировки".

Контекст:

20 декабря 2021 года Порошенко сообщили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций по делу о поставках угля из ОРДЛО в 2014–2015 годах. Его адвокат говорил, что подозрение "засунули в щель калитки". За три дня до этого Порошенко пытались вручить повестку о вызове в Государственное бюро расследований по данному делу, но он сел в автомобиль и уехал, а позднее в тот же день улетел из Украины.

"Порошенко категорически отвергает обвинения со стороны власти и считает их классическим образцом сфабрикованных, политически мотивированных дел и черного пиара против политических оппонентов", – заявили в партии "Европейская солидарность".

21 декабря Порошенко записал видеообращение, в котором пообещал "не предоставить Офису президента подарка" и вернуться в Украину в январе.

12 января 2022 года Порошенко сообщил, что прилетит рейсовым самолетом из Варшавы в Киев утром 17 января. Адвокат Игорь Головань заявил, что Печерский районный суд Киева разрешил задержать Порошенко с целью доставить его на заседание суда. По информации экс-нардепа Игоря Мосийчука, Государственная пограничная служба готовилась к задержанию Порошенко в аэропорту.

В эти минуты продолжается заседание Печерского райсуда Киева по избранию Порошенко меры пресечения, назначенное на 11.00 17 января.

Теги: Россия, Петр Порошенко, русский язык, арест, аэропорт, украинский язык, Варшава, журналисты, Европейская солидарность
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