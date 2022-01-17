Ярош – Зеленскому: Береги Порошенко, если его "вальнут" российские спецслужбы – будет большая беда

"Обращаюсь к Зеленскому! Береги Порошенко, потому что если его "вальнут" российские спецслужбы – будет большая беда, массовые беспорядки и причина для вторжения", – написал Ярош.

Он добавил, что "внутренние склоки" вредят Украине на фоне возможного широкомасштабного вторжения России.