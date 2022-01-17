Адвокаты Порошенко заявили, что не видели ни одного документа, который подтверждал бы сообщение экс-президенту о подозрении

"Мы не видел и ни одного документа, который подтверждал бы сообщение Петру Порошенко о подозрении. Единственный документ, который мы видели, – это лист бумаги с подписью лица по фамилии Бондаренко, где не заполнены графы "фамилия", "время", "дата". Таким образом, ни одного документа, который подтверждал бы факт сообщения Петру Порошенко о подозрении, не существует. Мы во всяком случае его не видели", – сказал Головань.

Остальные адвокаты подтвердили суду, что это общая позиция защиты Порошенко.

Контекст:

20 декабря 2021 года Порошенко сообщили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций по делу о поставках угля из ОРДЛО в 2014–2015 годах. Его адвокат говорил, что подозрение "засунули в щель калитки". За три дня до этого Порошенко пытались вручить повестку о вызове в Государственное бюро расследований по данному делу, но он сел в автомобиль и уехал, а позднее в тот же день улетел из Украины.

"Порошенко категорически отвергает обвинения со стороны власти и считает их классическим образцом сфабрикованных, политически мотивированных дел и черного пиара против политических оппонентов", – заявили в партии "Европейская солидарность".

Порошенко прилетел в Киев из Варшавы утром 17 января 2022 года. В аэропорту Киев (Жуляны) его встречали несколько тысяч человек.

На брифинге Порошенко заявил, что его "незаконно пытались не допустить на территорию Украины". По его словам, ситуацию удалось разрешить "исключительно благодаря тому, что в составе пассажиров рейса, которым мы вернулись из Варшавы, было огромное количество журналистов".

В ГБР заявили, что пытались вручить Порошенко в аэропорту процессуальные документы, но его адвокаты "сбежали".