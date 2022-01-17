В ГБР заявили, что пытались вручить Порошенко в аэропорту процессуальные документы. Его адвокаты "сбежали"

Об этом на брифинге в Киеве, который транслировался на YouTube-канале ведомства, рассказала советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян.

"Действительно сегодня сотрудники ГБР в помещении аэропорта Жуляны пытались вручить Петру Порошенко… процессуальные документы, а именно повестку о вызове на 11.00 17 января в Печерский райсуд для рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения, копию ходатайства с приобщенными материалами, и предоставить Порошенко возможность добровольно явиться в суд", – отметила Сапьян.

Однако, по ее словам, Порошенко "отказался от получения процессуальных документов", а также "игнорировал законные требования следователя".

"При этом лица, которые были с ним, оказывали физическое сопротивление, что зафиксировано на видеозаписях, – подчеркнула Сапьян. – Адвокаты Порошенко заверили, что получат все процессуальные документы, однако после прохождения пограничного контроля путем создания искусственной толпы сбежали. В связи с изложенным, все требования законов были соблюдены".

Порошенко прилетел в Киев из Варшавы утром 17 января. В аэропорту в Жулянах его встречали несколько тысяч человек.

На брифинге Порошенко заявил, что его "незаконно пытались не допустить на территорию Украины". По его словам, ситуацию удалось разрешить "исключительно благодаря тому, что в составе пассажиров рейса, которым мы вернулись из Варшавы, было огромное количество журналистов".