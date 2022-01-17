В ГБР заявили, что пытались вручить Порошенко в аэропорту процессуальные документы. Его адвокаты "сбежали"

Об этом на брифинге в Киеве, который транслировался на YouTube-канале ведомства, рассказала советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян.
"Действительно сегодня сотрудники ГБР в помещении аэропорта Жуляны пытались вручить Петру Порошенко… процессуальные документы, а именно повестку о вызове на 11.00 17 января в Печерский райсуд для рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения, копию ходатайства с приобщенными материалами, и предоставить Порошенко возможность добровольно явиться в суд", – отметила Сапьян.
Однако, по ее словам, Порошенко "отказался от получения процессуальных документов", а также "игнорировал законные требования следователя".
"При этом лица, которые были с ним, оказывали физическое сопротивление, что зафиксировано на видеозаписях, – подчеркнула Сапьян. – Адвокаты Порошенко заверили, что получат все процессуальные документы, однако после прохождения пограничного контроля путем создания искусственной толпы сбежали. В связи с изложенным, все требования законов были соблюдены".
Порошенко прилетел в Киев из Варшавы утром 17 января. В аэропорту в Жулянах его встречали несколько тысяч человек.
На брифинге Порошенко заявил, что его "незаконно пытались не допустить на территорию Украины". По его словам, ситуацию удалось разрешить "исключительно благодаря тому, что в составе пассажиров рейса, которым мы вернулись из Варшавы, было огромное количество журналистов".
20 декабря 2021 года Порошенко сообщили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций по делу о поставках угля из ОРДЛО в 2014–2015 годах. Его адвокат говорил, что подозрение "засунули в щель калитки". За три дня до этого Порошенко пытались вручить повестку о вызове в Государственное бюро расследований по данному делу, но он сел в автомобиль и уехал, а позднее в тот же день улетел из Украины.
"Порошенко категорически отвергает обвинения со стороны власти и считает их классическим образцом сфабрикованных, политически мотивированных дел и черного пиара против политических оппонентов", – заявили в партии "Европейская солидарность".
21 декабря Порошенко записал видеообращение, в котором пообещал "не предоставить Офису президента подарка" и вернуться в Украину в январе.
12 января 2022 года Порошенко сообщил, что прилетит рейсовым самолетом из Варшавы в Киев утром 17 января. Адвокат Игорь Головань заявил, что Печерский районный суд Киева разрешил задержать Порошенко с целью доставить его на заседание суда. По информации экс-нардепа Игоря Мосийчука, Государственная пограничная служба готовится к задержанию Порошенко в аэропорту.
Заседание Печерского райсуда Киева по избранию Порошенко меры пресечение назначено на 11.00 17 января. Прокуроры будут просить суд арестовать политика.