Порошенко: Власти превращаются в Януковича и отбрасывают нас назад на 10 лет

Утром 17 января Порошенко вернулся в Украину самолетом из Варшавы, он заявил, что на паспортном контроле его пытались не пропустить в страну.

"Сегодня они сами превращаются в [четвертого президента Виктора] Януковича, а нас отбрасывают назад на 10 лет! И мы тут не для того, чтобы защитить Порошенко! Мы тут для того, чтобы объединиться и защитить Украину!" – заявил политик.

Фото: pravda.com.ua

Он поблагодарил своих сторонников за поддержку и сообщил, что направляется в Печерский суд. "Сейчас я двигаюсь в суд, где мы дадим им бой", – сказал Порошенко.

Порошенко вийшов людей. Натовп скандує "Порошенко" — Українська правда * (@ukrpravda_news) January 17, 2022

Порошенко виступає на мітингу: більшість тут знайомі обличчя. Це разом з вами ми робили Революцію Гідності pic.twitter.com/vDwGhpsFlS — Українська правда * (@ukrpravda_news) January 17, 2022

"Интерфакс-Украина" сообщает, что, судя по надписям на плакатах, люди прибыли на митинг в аэропорт из разных частей Украины. Среди встречавших были лидер партии "Голос" Кира Рудик, народные депутаты из фракций "Европейская солидарность" и "Голос", экс-замминистра обороны Игорь Павловский, экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян, экс-секретарь СНБО Александр Турчинов, экс-спикер парламента Андрей Парубий.

Фото: censor.net

Организаторы митинга – гражданское объединение "Справа громад" и партия "Европейская солидарность" – призвали собравшихся ехать к Печерскому районному суду и предоставили участникам автобусы, отмечает "Интерфакс-Украина". По оценке организаторов, на митинге было 25 тыс. человек.