"Эти несколько секунд решили исход дела". Во время встречи Порошенко в аэропорту толпа сбила с ног следователя ГБР

"Если коротко. Порошенко проходит к паспортному контролю. Паспорт забирают, не отдают. Депутаты поднимают крик. Из какой-то боковой двери появляется следователь ГБР и еще несколько сопровождающих. По идее, они должны ему что-то зачитать, но крик усиливается, начинается давка и разобрать толком ничего невозможно. Паспорт по-прежнему не отдают. До момента, пока следователь ГБР не вламывается в кабинку погранца (!) с криком: "Отдай паспорт!" Он отдает", – написала Кошкина.

По ее словам, после этого депутаты окружили Порошенко кольцом и "выпихнули" его в коридор, ведущий в зал прилета.

"Следователь и его сопровождающие пытаются догнать. Камеры – следом. В результате давки следователь спотыкается и падает посреди коридора. Вместе с ним падает журналистка "Прямого", все стопорятся. Эти несколько секунд решают исход дела – Порошенко с депутатами успевает дойти к выходу", – отметила журналистка.