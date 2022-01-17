Печерский суд, где избирают меру пресечения Порошенко, объявил перерыв

Адвокаты Порошенко заявили, что на ознакомление с материалами дела им понадобится несколько часов Фото: ЕРА

Адвокат Порошенко Игорь Головань в ходе судебного заседания заявлял, что сторона защиты не видела ни одного документа, который подтверждал бы сообщение экс-президенту о подозрении, поэтому у него нет статуса подозреваемого.

Прокуроры предоставили адвокатам Порошенко возможность ознакомиться с материалами дела. По словам Голованя, на это у защиты уйдет "два–три часа".

Обращаясь к судье, адвокат сказал, что сторона защиты не будет затягивать процесс ознакомления с документами.