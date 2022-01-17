"Скандал ради скандала", "выступление с массовкой", "истерические крики". В Офисе президента прокомментировали возвращение Порошенко

"Если уж человек уехал за границу в срочном порядке, увидев рядом с собой представителей правоохранительного органа, то вполне логично, что возвращение такого человека в страну предусматривает некоторые простые процедуры. Получить процессуальный документ, явиться в суд – это те вещи, в которых нет ничего сложного или необычного. Но если человек превращает это в некое выступление с массовкой, если каждый шаг в аэропорту сопровождает истерическими криками, то это явно свидетельствует о чрезвычайной экзальтации и неуважении к базовым процессуальным правилам", – заявил Подоляк.
По его мнению, действия Порошенко не имеют отношения к реальной политике.
"Вряд ли политики в западных государствах могут позволить себе такое поведение. И это поведение конкретного политика во многом и объясняет причины того, почему трансформация Украины в современное и правовое государство настолько затянулась с 1990-х годов", – считает советник главы Офиса президента.
В комментарии НВ он также обвинил Порошенко во лжи и намеренном провоцировании скандала.
"Якобы не пускали Порошенко в страну? Да наоборот – еще с декабря настойчиво приглашали вернуться… Якобы пытались забрать паспорт? Но абсолютно любой гражданин по прилете в страну дает паспорт пограничнику на пограничном контроле. Единственный нюанс – если человек "скрывался" за границей, после его возвращения должны пройти определенные предусмотренные законом действия", – заявил Подоляк.
По его словам, целью Порошенко в этой ситуации является "хайп"
"Такой же подход он продемонстрировал и сегодня. Просто скандал ради скандала", – добавил представитель Офиса президента.
20 декабря 2021 года Порошенко сообщили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций по делу о поставках угля из ОРДЛО в 2014–2015 годах. Его адвокат говорил, что подозрение "засунули в щель калитки". За три дня до этого Порошенко пытались вручить повестку о вызове в Государственное бюро расследований по данному делу, но он сел в автомобиль и уехал, а позднее в тот же день улетел из Украины.
"Порошенко категорически отвергает обвинения со стороны власти и считает их классическим образцом сфабрикованных, политически мотивированных дел и черного пиара против политических оппонентов", – заявили в партии "Европейская солидарность".
Порошенко прилетел в Киев из Варшавы утром 17 января 2022 года. В аэропорту Киев (Жуляны) его встречали несколько тысяч человек. Политик дал короткий брифинг журналистам и выступил со сцены на митинге перед своими сторонниками у здания аэропорта.
На брифинге Порошенко заявил, что его "незаконно пытались не допустить на территорию Украины". По его словам, ситуацию удалось разрешить "исключительно благодаря тому, что в составе пассажиров рейса, которым мы вернулись из Варшавы, было огромное количество журналистов".
В ГБР заявили, что пытались вручить Порошенко в аэропорту процессуальные документы, но его адвокаты "сбежали". В Госпогранслужбе заверили, что Порошенко пересекал границу Украины "согласно нормам законодательства".
В Печерском суде 17 января должны избрать Порошенко меру пресечения. "ГОРДОН" ведет онлайн-репортаж событий дня.