"Скандал ради скандала", "выступление с массовкой", "истерические крики". В Офисе президента прокомментировали возвращение Порошенко

Порошенко превратил свое возвращение в страну в "выступление с массовкой", считают в Офисе президента Фото: Yan Dobronosov / Facebook

"Если уж человек уехал за границу в срочном порядке, увидев рядом с собой представителей правоохранительного органа, то вполне логично, что возвращение такого человека в страну предусматривает некоторые простые процедуры. Получить процессуальный документ, явиться в суд – это те вещи, в которых нет ничего сложного или необычного. Но если человек превращает это в некое выступление с массовкой, если каждый шаг в аэропорту сопровождает истерическими криками, то это явно свидетельствует о чрезвычайной экзальтации и неуважении к базовым процессуальным правилам", – заявил Подоляк.

По его мнению, действия Порошенко не имеют отношения к реальной политике.

"Вряд ли политики в западных государствах могут позволить себе такое поведение. И это поведение конкретного политика во многом и объясняет причины того, почему трансформация Украины в современное и правовое государство настолько затянулась с 1990-х годов", – считает советник главы Офиса президента.

В комментарии НВ он также обвинил Порошенко во лжи и намеренном провоцировании скандала.

"Якобы не пускали Порошенко в страну? Да наоборот – еще с декабря настойчиво приглашали вернуться… Якобы пытались забрать паспорт? Но абсолютно любой гражданин по прилете в страну дает паспорт пограничнику на пограничном контроле. Единственный нюанс – если человек "скрывался" за границей, после его возвращения должны пройти определенные предусмотренные законом действия", – заявил Подоляк.

По его словам, целью Порошенко в этой ситуации является "хайп"

"Такой же подход он продемонстрировал и сегодня. Просто скандал ради скандала", – добавил представитель Офиса президента.