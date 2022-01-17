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"Я с Медведчуком никогда не обсуждал". Порошенко заявил, что не знал о поставках угля из ОРДЛО

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Порошенко: Я обсуждал не с Медведчуком. Я обсуждал вопросы энергетической безопасности
Порошенко: Я обсуждал не с Медведчуком. Я обсуждал вопросы энергетической безопасности
Фото: eurosolidarity.org

Пятый президент Украины, народный депутат от "Европейской солидарности" Петр Порошенко заявил, что не знал о схеме поставок угля с временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей. Об этом он сказал в интервью "Украинской правде", которое опубликовано 17 января.

На вопрос, обсуждал ли экс-президент поставки угля с другими подозреваемыми – нардепом от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктором Медведчуком и бизнесменом Сергеем Кузярой, экс-министром энергетики Владимиром Демчишиным, он ответил отрицательно.

"Я обсуждал не с Медведчуком. Я обсуждал вопросы энергетической безопасности… Я обсуждал с правительством. Потому что это не полномочия президента – контракты, поставки и все прочее. Это блестяще сделало правительство, а я правительство поддерживал в этом", – отметил политик.

На уточняющий вопрос, кого именно он в правительстве поддерживал, Порошенко ответил: "Все правительство".

"Если речь идет о контрактах, фирмах… Я не знаю. Я с Медведчуком никогда не обсуждал. Я никогда в жизни не видел Кузяру и других. Хотя на сегодняшний день я с удивлением узнал, что его четыре месяца удерживают в тюрьме под залог в миллиард для того, чтобы он дал показания против меня", – сказал бывший президент Украины.

"Украинская правда" отметила, что раньше адвокаты Порошенко в интервью изданию рассказывали, что он был в курсе поставок угля, но не причастен к процессу.

В Госбюро расследований 14 января заявили, что Порошенко и Медведчуку могут устроить перекрестный допрос в деле о незаконных поставках угля из ОРДЛО.

В ГБР 17 января заявили, что еще один фигурант этого дела, Демчишин, объявлен в международный розыск.

Контекст:

20 декабря 2021 года Порошенко сообщили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций по делу о поставках угля из ОРДЛО в 2014–2015 годах. Его адвокат говорил, что подозрение "засунули в щель калитки". За три дня до этого Порошенко пытались вручить повестку о вызове в Государственное бюро расследований (ГБР) по данному делу, но он сел в автомобиль и уехал, а позднее в тот же день улетел из Украины.

"Порошенко категорически отвергает обвинения со стороны власти и считает их классическим образцом сфабрикованных, политически мотивированных дел и черного пиара против политических оппонентов", – заявили в партии "Европейская солидарность".

Порошенко прилетел в Киев из Варшавы утром 17 января 2022 года. В аэропорту Киев (Жуляны) его встречали несколько тысяч человек.

На брифинге Порошенко заявил, что его "незаконно пытались не допустить на территорию Украины". По его словам, ситуацию удалось разрешить "исключительно благодаря тому, что в составе пассажиров рейса, которым мы вернулись из Варшавы, было огромное количество журналистов".

В ГБР заявили, что пытались вручить Порошенко в аэропорту процессуальные документы, но его адвокаты "сбежали".

Сейчас в Печерском райсуде Киева проходит избрание меры пресечения для Порошенко, в заседании объявлен перерыв.

Теги: Петр Порошенко, Украина, Виктор Медведчук, Владимир Демчишин, расследование, ОРДЛО, Украинская правда, Сергей Кузяра
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