"Я с Медведчуком никогда не обсуждал". Порошенко заявил, что не знал о поставках угля из ОРДЛО

Порошенко: Я обсуждал не с Медведчуком. Я обсуждал вопросы энергетической безопасности Фото: eurosolidarity.org

На вопрос, обсуждал ли экс-президент поставки угля с другими подозреваемыми – нардепом от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктором Медведчуком и бизнесменом Сергеем Кузярой, экс-министром энергетики Владимиром Демчишиным, он ответил отрицательно.

"Я обсуждал не с Медведчуком. Я обсуждал вопросы энергетической безопасности… Я обсуждал с правительством. Потому что это не полномочия президента – контракты, поставки и все прочее. Это блестяще сделало правительство, а я правительство поддерживал в этом", – отметил политик.

На уточняющий вопрос, кого именно он в правительстве поддерживал, Порошенко ответил: "Все правительство".

"Если речь идет о контрактах, фирмах… Я не знаю. Я с Медведчуком никогда не обсуждал. Я никогда в жизни не видел Кузяру и других. Хотя на сегодняшний день я с удивлением узнал, что его четыре месяца удерживают в тюрьме под залог в миллиард для того, чтобы он дал показания против меня", – сказал бывший президент Украины.

"Украинская правда" отметила, что раньше адвокаты Порошенко в интервью изданию рассказывали, что он был в курсе поставок угля, но не причастен к процессу.

В Госбюро расследований 14 января заявили, что Порошенко и Медведчуку могут устроить перекрестный допрос в деле о незаконных поставках угля из ОРДЛО.

В ГБР 17 января заявили, что еще один фигурант этого дела, Демчишин, объявлен в международный розыск.