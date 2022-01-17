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Экс-министр Демчишин находится в международном розыске по делу о поставках угля из ОРДЛО – ГБР

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Место пребывания Демчишина устанавливается, отметили в ГБР
Место пребывания Демчишина устанавливается, отметили в ГБР
Фото: EPA

Бывший министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин объявлен в международный розыск по делу о поставках угля из ОРДЛО.

Об этом на брифинге в Киеве, который транслировался на YouTube-канале ведомства, рассказала советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян.

"В сентябре – ноябре 2021 года в данном производстве уже сообщено о подозрении народному депутату [от "Оппозиционной платформы – За жизнь"] Виктору Медведчуку, бизнесмену Сергею Кузяре и бывшему министру энергетики Владимиру Демчишину… 20 декабря 2021 года в данном уголовном производстве пятый президент Украины, ныне народный депутат [Петр Порошенко] уведомлен о подозрении в совершении госизмены и содействии деятельности террористических организаций, – рассказала Сапьян. – На данный момент Сергей Кузяра находится под домашним арестом, Виктор Медведчук – под домашним арестом, Владимир Демчишин – в международном розыске, место его пребывания устанавливается".

Контекст:

12 ноября 2021 года правоохранители сообщили Демчишину о подозрении в содействии террористической группе или террористической организации. Он занимал должность министра энергетики с декабря 2014 года по апрель 2016 года.

Следствие установило, что экс-министр в течение декабря 2014-го – февраля 2015 года издал ряд приказов, которыми назначил на должности в государственных предприятиях, находящихся на временно оккупированных территориях, представителей террористических организаций "Л/ДНР".

Также следствие считает, что министр, превышая служебные полномочия, заставил руководителей государственной энергогенерирующей компании заключить несколько соглашений с представителями "ЛДНР". В частности, по поставкам угля на сумму более 3 млрд грн.

Сам Демчишин считает, что открытое против него уголовное производство сфабриковано и вскоре будет закрыто

25 ноября Печерский райсуд Киева дал разрешение на задержание Демчишина с целью его привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Теги: Петр Порошенко, Украина, Виктор Медведчук, уголь, энергетика, розыск, террористы, Владимир Демчишин, госизмена, Государственное бюро расследований, ОРДЛО, уголовное производство, Министерство энергетики и угольной промышленности, домашний арест, деятельность, Сергей Кузяра, брифинг, ГБР
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