Экс-министр Демчишин находится в международном розыске по делу о поставках угля из ОРДЛО – ГБР

Об этом на брифинге в Киеве, который транслировался на YouTube-канале ведомства, рассказала советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян.

"В сентябре – ноябре 2021 года в данном производстве уже сообщено о подозрении народному депутату [от "Оппозиционной платформы – За жизнь"] Виктору Медведчуку, бизнесмену Сергею Кузяре и бывшему министру энергетики Владимиру Демчишину… 20 декабря 2021 года в данном уголовном производстве пятый президент Украины, ныне народный депутат [Петр Порошенко] уведомлен о подозрении в совершении госизмены и содействии деятельности террористических организаций, – рассказала Сапьян. – На данный момент Сергей Кузяра находится под домашним арестом, Виктор Медведчук – под домашним арестом, Владимир Демчишин – в международном розыске, место его пребывания устанавливается".