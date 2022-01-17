"Ходим по кругу с чувством, что мы это видели". Возвращение Порошенко обсуждают соцсети: мемы, шутки и мнения

Порошенко вернулся в Киев в сопровождении коллег по парламентской фракции и журналистов Фото: ЕРА

В аэропорту Киев (Жуляны) к 9.00 собралось несколько тысяч сторонников пятого президента (примерно в это время самолет с Порошенко на борту приземлился в Киеве), во время прохождения лидером "Евросолидарности" паспортного контроля в аэропорту появились сотрудники Госбюро расследований – позже выяснилось, что они хотели вручить повестку о вызове Порошенко в суд, но не смогли в толкотне сделать это. После прохождения паспортного контроля лидер "Евросолидарности" заявил, что его пытались не пустить в Украину, в Госпогранслужбе заверили: пограничники "четко соблюдали нормы законодательства".

Параллельно Госбюро расследований проводило брифинг, посвященный делу, в котором фигурирует Порошенко.

Потом политик вышел из здания аэропорта, выступил перед сторонниками и отправился в Печерский районный суд Киева, где сейчас рассматривают ходатайство о его аресте в производстве о незаконных поставках угля из ОРДЛО в 2014–2015 годах. Порошенко в этом деле предъявили подозрение в госизмене.

Этот событийный ряд стал поводом для обсуждений, шуток и мемов в соцсетях. Издание "ГОРДОН" собрало подборку самых ярких реакций.

Главному редактору "РБК-Украина" Сергею Щербине происходящее отчасти напомнило приезд третьего президента Грузии Михаила Саакашвили в Украину.

"Единственное, что Петр Алексеевич не пускал Михаила Николозовича взаправду, с остановкой поездов. А тот прямо натурально прорывал границу. Сейчас же – нормальное партийное мероприятие, без интриги, но с митингом", – отметил он.

Журналистка и волонтер Ольга Решетилова пишет, что о Порошенко "все бы уже давно забыли, но упоротая власть [президента Украины Владимира] Зеленского" дает пятому президенту повод мобилизовать сторонников.

"Очень досадно, что сторонники снова мобилизуются вокруг мыльного пузыря под видом "преследования" их лидера, а не вокруг каких-либо изменений и стремлений. Пока мир считает, хватит ли российским войскам грузовиков, чтобы обеспечить полномасштабное вторжение в Украину, украинцы в очередной раз демонстрируют свою провинциальность. И на это все так грустно смотреть, что просто нет сил", – подчеркнула она.

Журналист Дмитрий Литвин, который сотрудничает с Офисом президента, считает, что акция в аэропорту может быть проплаченной.

"Хочу выразить свое восхищение соратникам Порошенко, которые поистине искусно воспользовались расшатанным эмоциональным состоянием Порошенко и, очевидно, развели его на деньги на такую акцию в аэропорту, где Порошенко вообще ничего не угрожало, кроме максимум формальной бумажки от ГБР. Думаю, что, по крайней мере, госпожа С. и господин Т. нормально так приросли деньгами. Если кто-нибудь будет писать книгу о коррупции в Украине, можно сделать смешную главу на этой почве", – написал он.

Нардеп от "Голоса", лидер этой партии Кира Рудик решила объяснить свое появление в кругу встречающих Порошенко.

"Вместе с ЕС мы – проукраинская оппозиция в парламенте. Потому я здесь. Очевидно, что власть не способна выполнить ни одно свое обещание и потому закрывает рот оппозиции разными способами. Потому я здесь", – заявила она.

Прокомментировала происходящее в Киеве и посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.

"Всем политическим лидерам в Украине нужно объединиться против российской агрессии прямо сейчас. В это время важно не потерять это из виду и не отвлекаться на поляризацию внутренней политики", – написала она в Twitter.

Усім політичним лідерам в Україні потрібно об’єднатися проти російської агресії прямо зараз. У цей час важливо не втратити це з поля зору і не відволікатися на поляризацію внутрішньої політики. #Україна — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) January 17, 2022

К единству призвал украинских политиков также экс-премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Многие ждут от меня критики Порошенко, но я желаю ему сил доказать свою невиновность. – написал он. – Надеюсь, что Петр Порошенко прольет свет на непростые вопросы. Я хочу доверять судебной системе в Украине – в государстве не может быть и речи о политических войнах. Как и все украинцы, я тоже хочу знать правду. Сейчас все должны сосредоточиться на объединении страны, объединении для преодоления украинского кризиса в экономике, стоимости жизни и борьбе с коронавирусом. Наша внутренняя слабость тоже привела нас к уязвимости перед российской агрессией. Надеюсь, руководство страны прежде всего уделит время этим вызовам, а не политическим дрязгам".

Историк Александр Зинченко интересуется, как после 17 января изменятся политические рейтинги...

... а поэта Александра Ирванца события вокруг возвращения Порошенко и его "встречи" в аэропорту вдохновили на несколько иронических стихотворений.

Администраторы шуточной страницы "Театр на Подоле" сочувствуют аэропорту.

"Никогда не хотел быть аэропортом – одни толпы и нервы. Kyiv Zhulyany Airport, держись", – отмечается в сообщении от имени театра.

Блогер Сергей Наумович обыграл слова Порошенко "поехали, ...б твою мать!", сказанные 17 декабря – в момент, когда ГБР пытались вручить ему повестку.

"Дайте коридор, ...б твою мать! "Оскара" несут!" – пошутил он.

Есть также карикатуры и мемы.

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"Международный день кринжа получился именно таким, каким и должен быть. Без сенсаций, но с большим количеством кринжа", – отметил блогер Антон Ходза.

"Ситуация в стране начнет меняться, когда люди будут заинтересованы в равенстве и справедливости тогда, когда они имеют власть, а не только тогда, когда ее потеряли. А пока просто ходим по кругу с перманентным чувством, что мы это уже где-то видели", – резюмировал журналист Михаил Ткач.