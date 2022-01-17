"Политику – политикам, а факты – у следователей". В ГБР приветствовали решение Порошенко вернуться в Украину

Об этом на брифинге в Киеве, который транслировался на YouTube-канале ведомства, рассказала советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян.
"ГБР приветствует решение народного депутата Украины Петра Порошенко не оставаться за границей и принять участие в судебном заседании. Надеемся, что судебный процесс будет проходить в порядке, определенном Уголовно-процессуальным кодексом, – отметила Сапьян. – Это дело... не является политически мотивированным, мы акцентируем внимание, что политику мы оставляем политикам, а факты пусть остаются у следователей".
Порошенко прилетел в Киев из Варшавы утром 17 января. В аэропорту Жуляны его встречали несколько тысяч человек.
На брифинге Порошенко заявил, что его на протяжении 15 минут "незаконно пытались не допустить на территорию Украины" – проверяли общеукраинский биометрический паспорт. По словам политика, ситуацию удалось разрешить "исключительно благодаря тому, что в составе пассажиров рейса, которым мы вернулись из Варшавы, было огромное количество журналистов".
В ГБР проинформировали, что пытались вручить Порошенко в аэропорту процессуальные документы, однако он отказался от их получения. Адвокаты Порошенко заверили, что получат все процессуальные документы, но после прохождения пограничного контроля путем создания искусственной толпы сбежали, добавили в ГБР.
20 декабря 2021 года Порошенко сообщили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций по делу о поставках угля из ОРДЛО в 2014–2015 годах. Его адвокат говорил, что подозрение "засунули в щель калитки". За три дня до этого Порошенко пытались вручить повестку о вызове в Государственное бюро расследований по данному делу, но он сел в автомобиль и уехал, а позднее в тот же день улетел из Украины.
"Порошенко категорически отвергает обвинения со стороны власти и считает их классическим образцом сфабрикованных, политически мотивированных дел и черного пиара против политических оппонентов", – заявили в партии "Европейская солидарность".
21 декабря Порошенко записал видеообращение, в котором пообещал "не предоставить Офису президента подарка" и вернуться в Украину в январе.
12 января 2022 года Порошенко сообщил, что прилетит рейсовым самолетом из Варшавы в Киев утром 17 января. Адвокат Игорь Головань заявил, что Печерский районный суд Киева разрешил задержать Порошенко с целью доставить его на заседание суда. По информации экс-нардепа Игоря Мосийчука, Государственная пограничная служба готовится к задержанию Порошенко в аэропорту.
Заседание Печерского райсуда Киева по избранию меры пресечения Порошенко назначили на 11.00 17 января. Прокуроры планируют просить суд арестовать политика.