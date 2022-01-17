"Политику – политикам, а факты – у следователей". В ГБР приветствовали решение Порошенко вернуться в Украину

Об этом на брифинге в Киеве, который транслировался на YouTube-канале ведомства, рассказала советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян.

"ГБР приветствует решение народного депутата Украины Петра Порошенко не оставаться за границей и принять участие в судебном заседании. Надеемся, что судебный процесс будет проходить в порядке, определенном Уголовно-процессуальным кодексом, – отметила Сапьян. – Это дело... не является политически мотивированным, мы акцентируем внимание, что политику мы оставляем политикам, а факты пусть остаются у следователей".

Порошенко прилетел в Киев из Варшавы утром 17 января. В аэропорту Жуляны его встречали несколько тысяч человек.

На брифинге Порошенко заявил, что его на протяжении 15 минут "незаконно пытались не допустить на территорию Украины" – проверяли общеукраинский биометрический паспорт. По словам политика, ситуацию удалось разрешить "исключительно благодаря тому, что в составе пассажиров рейса, которым мы вернулись из Варшавы, было огромное количество журналистов".

В ГБР проинформировали, что пытались вручить Порошенко в аэропорту процессуальные документы, однако он отказался от их получения. Адвокаты Порошенко заверили, что получат все процессуальные документы, но после прохождения пограничного контроля путем создания искусственной толпы сбежали, добавили в ГБР.