Порошенко о назначении ему бесплатного адвоката: Перестаньте принимать наркотики. Видео

Порошенко (по центру) сообщил, что кто-то "взял на себя смелость" лишить его адвокатов и назначить бесплатного юриста Фото: EPA

Видео опубликовал в YouTube "Перший незалежний".

"Это вообще безумие. У нас кто-то взял на себя смелость лишить меня адвокатов и назначить мне бесплатного адвоката... Ни я, никто об этом даже не знали, – возмутился Порошенко. – Я это могу прокомментировать так: перестаньте употреблять наркотики. Потому что ваши действия абсолютно неадекватны".

ВИДЕО

Видео: Перший Незалежний / YouTube

Порошенко во время полета из Варшавы в Киев 17 января заявил в интервью "Украинской правде", что президент Украины Владимир Зеленский – "человек неадекватный" и это, по его мнению, "опасно для страны".

Порошенко и Зеленский были конкурентами во втором туре выборов президента Украины 21 апреля 2019 года. Тогда за Зеленского проголосовали 73,22% украинцев, за Порошенко – 24,45%.

5 апреля 2019 года тогда еще кандидаты в президенты Украины Порошенко и Зеленский сдали образцы биоматериалов для проведения анализов на содержание алкоголя и наркотических веществ.

В тот же день главный врач киевской городской клинической больницы "Социотерапия" Владимир Ярый заявил, что психоактивных веществ в организме Порошенко не найдено, а лаборатория клиники Eurolab сообщила, что не обнаружила наркотиков в анализах Зеленского.

10 апреля в штабе Зеленского заявили, что он не будет повторно сдавать биоматериалы представителям Всемирного антидопингового агентства.

Глава Офиса президента Украины в 2019–2020 годах Андрей Богдан в интервью Наташе Влащенко, опубликованном 20 декабря прошлого года, рассказал, что пока он работал на Банковой, "не видел никогда употребления наркотиков". В то же время Богдан отметил, что в последнее время Зеленский "физиологически поменялся" – "у него лицо другое, другая речь, другие слова, мимика другая".