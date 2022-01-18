Порошенко о назначении ему бесплатного адвоката: Перестаньте принимать наркотики. Видео

Видео опубликовал в YouTube "Перший незалежний".
"Это вообще безумие. У нас кто-то взял на себя смелость лишить меня адвокатов и назначить мне бесплатного адвоката... Ни я, никто об этом даже не знали, – возмутился Порошенко. – Я это могу прокомментировать так: перестаньте употреблять наркотики. Потому что ваши действия абсолютно неадекватны".
Порошенко во время полета из Варшавы в Киев 17 января заявил в интервью "Украинской правде", что президент Украины Владимир Зеленский – "человек неадекватный" и это, по его мнению, "опасно для страны".
Порошенко и Зеленский были конкурентами во втором туре выборов президента Украины 21 апреля 2019 года. Тогда за Зеленского проголосовали 73,22% украинцев, за Порошенко – 24,45%.
5 апреля 2019 года тогда еще кандидаты в президенты Украины Порошенко и Зеленский сдали образцы биоматериалов для проведения анализов на содержание алкоголя и наркотических веществ.
В тот же день главный врач киевской городской клинической больницы "Социотерапия" Владимир Ярый заявил, что психоактивных веществ в организме Порошенко не найдено, а лаборатория клиники Eurolab сообщила, что не обнаружила наркотиков в анализах Зеленского.
10 апреля в штабе Зеленского заявили, что он не будет повторно сдавать биоматериалы представителям Всемирного антидопингового агентства.
Глава Офиса президента Украины в 2019–2020 годах Андрей Богдан в интервью Наташе Влащенко, опубликованном 20 декабря прошлого года, рассказал, что пока он работал на Банковой, "не видел никогда употребления наркотиков". В то же время Богдан отметил, что в последнее время Зеленский "физиологически поменялся" – "у него лицо другое, другая речь, другие слова, мимика другая".
20 декабря 2021 года Порошенко сообщили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций по делу о поставках угля из ОРДЛО в 2014–2015 годах. Его адвокат говорил, что подозрение "засунули в щель калитки". За три дня до этого Порошенко пытались вручить повестку о вызове в Государственное бюро расследований (ГБР) по данному делу, но он сел в автомобиль и уехал, а позднее в тот же день улетел из Украины.
"Порошенко категорически отвергает обвинения со стороны власти и считает их классическим образцом сфабрикованных, политически мотивированных дел и черного пиара против политических оппонентов", – заявили в партии "Европейская солидарность".
Порошенко прилетел в Киев из Варшавы утром 17 января 2022 года. В аэропорту Киев (Жуляны) его встречали несколько тысяч человек.
На брифинге Порошенко заявил, что его "незаконно пытались не допустить на территорию Украины". По его словам, ситуацию удалось разрешить "исключительно благодаря тому, что в составе пассажиров рейса, которым мы вернулись из Варшавы, было огромное количество журналистов".
В Госбюро расследований заявили, что пытались вручить Порошенко в аэропорту процессуальные документы, а его адвокаты "сбежали".
После этого Порошенко прибыл в Печерский районный суд Киева, где ему должны избрать меру пресечения. В ходе заседания адвокат экс-президента Игорь Головань сказал, что сторона защиты не видела ни одного документа, который подтверждал бы сообщение Порошенко о подозрении, поэтому у него нет статуса подозреваемого.
Адвокат Богдан Глядик сообщил LB.ua в суде, что ГБР вызвало его на задержание Порошенко в аэропорт в качестве защитника политика. А после того, как он узнал из СМИ, что Порошенко направляется на заседание, "явился непосредственно в суд". Адвокат добавил, что в суде Порошенко отказался от его услуг. В то же время в пресс-службе ГБР сообщили, что не привлекали адвоката бесплатной правовой помощи для защиты политика.
Прокуроры просят суд арестовать Порошенко на два месяца с правом залога в 1 млрд грн. 17 января суд не избрал ему меру пресечения, заседание перенесли на 19 января.