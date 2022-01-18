Суд отложил вынесение решения о мере пресечения Порошенко

Заседание суда перенесли на 19 января на 14.00.

Журналисты ждали судью из совещательной комнаты более пяти часов, сообщил "UA:Перший". В общей сложности заседание продлилось более 11 часов.

"Пришел секретарь суда и объявил, что заседание суда перенесли", – рассказала корреспондент телеканала.

После этого объявления Порошенко и его соратники пели в зале суда колядки.

Сторонники экс-президента вечером 17 января заявили, что судье Печерского суда Алексею Соколову, который должен избрать меру пресечения, стало плохо. Пресс-секретарь суда Виталий Чергавый в комментарии "РБК-Украина" не смог подтвердить или опровергнуть эту информацию.

"Судья находится в совещательной комнате. Это тайна совещательной комнаты", – сказал Чергавый.

Прокуроры просят суд арестовать Порошенко на два месяца с правом залога в 1 млрд грн.