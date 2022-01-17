Данные Порошенко пропали из базы розыска МВД Украины

Порошенко фигурирует в деле о госизмене и содействии террористам Фото: ЕРА

Сейчас по ссылке, где ранее была розыскная карточка пятого президента, указано: "ничего не найдено". При этом датой последнего обновления страницы указано утро 15 января.

Скриншот: wanted.mvs.gov.ua

В карточке было указано, что Порошенко разыскивают как "лицо, скрывающееся от органов власти". Дата его исчезновения – 24 декабря 2021 года. Орган, который объявлял в розыск – Служба безопасности Украины.