Порошенко: Зеленский – человек неадекватный, и это опасно для страны

"Я подумаю, оставлять вам это в интервью или нет, но Зеленский – человек неадекватный, и это опасно для страны. Подчеркиваю, речь не идет о том, что опасен для Порошенко. Принятие решений в таком неадекватном состоянии опасно для страны", – сказал он.

По словам пятого президента, это проявляется в "преследовании оппозиции", в "выборочном правосудии" и решениях, "когда президентской властью уничтожается демократия в стране".

Порошенко и Зеленский были конкурентами во втором туре выборов президента Украины 21 апреля 2019 года. Тогда за Зеленского проголосовали 73,22% украинцев, за Порошенко – 24,45%.

Следующие выборы президента должны состояться в Украине в 2024 году.