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Порошенко: Зеленский – человек неадекватный, и это опасно для страны

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Порошенко (на фото слева) перечислил претензии к Зеленскому
Порошенко (на фото слева) перечислил претензии к Зеленскому
Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский неадекватен, заявил в интервью "Украинской правде" 17 января пятый президент Украины, народный депутат от "Европейской солидарности" Петр Порошенко.

"Я подумаю, оставлять вам это в интервью или нет, но Зеленский – человек неадекватный, и это опасно для страны. Подчеркиваю, речь не идет о том, что опасен для Порошенко. Принятие решений в таком неадекватном состоянии опасно для страны", – сказал он.

По словам пятого президента, это проявляется в "преследовании оппозиции", в "выборочном правосудии" и решениях, "когда президентской властью уничтожается демократия в стране".

Порошенко и Зеленский были конкурентами во втором туре выборов президента Украины 21 апреля 2019 года. Тогда за Зеленского проголосовали 73,22% украинцев, за Порошенко – 24,45%.

Следующие выборы президента должны состояться в Украине в 2024 году.

Контекст:

Порошенко был президентом Украины в 2014–2019 годах.

20 декабря 2021 года Порошенко сообщили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций по делу о поставках угля из ОРДЛО в 2014–2015 годах. Его адвокат говорил, что подозрение "засунули в щель калитки". За три дня до этого Порошенко пытались вручить повестку о вызове в Государственное бюро расследований (ГБР) по данному делу, но он сел в автомобиль и уехал, а позднее в тот же день улетел из Украины.

"Порошенко категорически отвергает обвинения со стороны власти и считает их классическим образцом сфабрикованных, политически мотивированных дел и черного пиара против политических оппонентов", – заявили в партии "Европейская солидарность".

Порошенко прилетел в Киев из Варшавы утром 17 января 2022 года. В аэропорту Киев (Жуляны) его встречали несколько тысяч человек.

На брифинге Порошенко заявил, что его "незаконно пытались не допустить на территорию Украины". По его словам, ситуацию удалось разрешить "исключительно благодаря тому, что в составе пассажиров рейса, которым мы вернулись из Варшавы, было огромное количество журналистов".

В ГБР заявили, что пытались вручить Порошенко в аэропорту процессуальные документы, но его адвокаты "сбежали".

Сейчас в Печерском райсуде Киева проходит избрание меры пресечения для Порошенко.

Теги: Петр Порошенко, оппозиция, преследования, Владимир Зеленский
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