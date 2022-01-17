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ПОЛИТИКА

"Пытался устроить скандал и спровоцировать гражданское противостояние". "Слуга народа" выпустила заявление о Порошенко

В "Слуге народа" назвали Медведчука "давним другом" Порошенко (на фото)
В "Слуге народа" назвали Медведчука "давним другом" Порошенко (на фото)
Фото: Стас Юрченко / graty.me

Пропрезидентская партия "Слуга народа", которая в парламенте имеет монобольшинство, 17 января выпустила заявление, посвященное возвращению пятого президента Украины Петра Порошенко из продолжительной зарубежной поездки.

Заявление опубликовала в Telegram спикер политсилы Юлия Палийчук. 

"Сегодня экспрезидент Петр Порошенко пытался устроить совершенно искусственный скандал и спровоцировать гражданское противостояние – вместо того, чтобы цивилизованно и спокойно выполнить необходимые процедуры, которых требует закон. Его замысел сомнения не вызывает: из-за политизации дела, которое расследуется соответствующими органами сугубо в юридической плоскости, избежать какой-либо ответственности за собственные действия, да еще и заработать политические дивиденды", – говорится в заявлении. 

В "Слуге народа" назвали действия Порошенко "проявлением позорных привычек старой политики" и призвали представителей партии "Европейская солидарность" "не участвовать в политических спектаклях". 

"Обидно, но другой подозреваемый по "угольному делу", господин [нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь Виктор] Медведчук продемонстрировал больше уверенности в себе и выдержки, чем его давний товарищ господин Порошенко", – заявили там. 

Контекст:

20 декабря 2021 года Порошенко сообщили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций по делу о поставках угля из ОРДЛО в 2014–2015 годах. Его адвокат говорил, что подозрение "засунули в щель калитки". За три дня до этого Порошенко пытались вручить повестку о вызове в Государственное бюро расследований (ГБР) по данному делу, но он сел в автомобиль и уехал, а позднее в тот же день улетел из Украины.

"Порошенко категорически отвергает обвинения со стороны власти и считает их классическим образцом сфабрикованных, политически мотивированных дел и черного пиара против политических оппонентов", – заявили в партии "Европейская солидарность".

Порошенко прилетел в Киев из Варшавы утром 17 января 2022 года. В аэропорту Киев (Жуляны) его встречали несколько тысяч человек.

На брифинге Порошенко заявил, что его "незаконно пытались не допустить на территорию Украины". По его словам, ситуацию удалось разрешить "исключительно благодаря тому, что в составе пассажиров рейса, которым мы вернулись из Варшавы, было огромное количество журналистов".

В ГБР заявили, что пытались вручить Порошенко в аэропорту процессуальные документы, но его адвокаты "сбежали".

После этого Порошенко прибыл в Печерский районный суд Киева, где ему должны избрать меру пресечения. В ходе заседания адвокат экс-президента Игорь Головань сказал, что сторона защиты не видела ни одного документа, который подтверждал бы сообщение Порошенко о подозрении, поэтому у него нет статуса подозреваемого.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Петр Порошенко, Слуга народа, Европейская солидарность, Юлия Палийчук
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