Порошенко объяснил, почему сказал "поехали, ...б твою мать", когда ГБР пыталось вручить ему подозрение

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде", которое вышло 17 января, отвечая на вопрос о своей эмоциональной реакции на эту историю. С главредом издания Севгиль Мусаевой он беседовал во время перелета из Варшавы в Киев.

"Не жалею никак, потому что это абсолютно искривленная позиция. У нас была очень странная позиция водителя, потому что мы действительно опаздывали на встречу. Мой помощник должен был садиться в другую машину, и так было запланировано заранее. Водителя почему-то переклинило, и мы полторы минуты не ехали. И, конечно, это не предполагалось для других ушей. Я извинился перед водителем. Он не может объяснить, почему его переклинило, он испугался", – сказал Порошенко.

По словам политика, помощник и охрана ему сказали, что на выходе из Верховной Рады стояли пранкеры.

"И я точно не знал, что это ДБР. Они начали кричать, когда мы де-факто уже начали двигаться. И я не был настроен общаться с заказчиками подобных дел", – отметил он.