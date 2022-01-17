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Порошенко объявлен в розыск – сайт МВД

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Порошенко сегодня прилетел в Украину из Варшавы и из аэропорта отправился в Печерский районный суд Киева, где проходит заседание по избранию ему меры пресечения (снимок сделан в суде)
Порошенко сегодня прилетел в Украину из Варшавы и из аэропорта отправился в Печерский районный суд Киева, где проходит заседание по избранию ему меры пресечения (снимок сделан в суде)
Фото: ЕРА

Пятого президента Украины Петра Порошенко объявили в розыск. Об этом свидетельствуют данные из розыскной базы сайта Министерства внутренних дел Украины.

В карточке на сайте МВД указано, что Порошенко разыскивают как "лицо, скрывающееся от органов власти". Дата его исчезновения – 24 декабря. Орган, который объявил в розыск пятого президента – Служба безопасности Украины. 

Когда именно политика объявили в розыск, не уточняется, но указано, что последний раз база данных обновлялась 15 января. 

Скриншот: wanted.mvs.gov.ua
Скриншот: wanted.mvs.gov.ua

Скриншот: wanted.mvs.gov.ua
Скриншот: wanted.mvs.gov.ua

Порошенко прилетел в Киев из Варшавы утром 17 января 2022 года. В аэропорту Киев (Жуляны) его встречали несколько тысяч человек.

На брифинге Порошенко заявил, что его "незаконно пытались не допустить на территорию Украины". По его словам, ситуацию удалось разрешить "исключительно благодаря тому, что в составе пассажиров рейса, которым мы вернулись из Варшавы, было огромное количество журналистов".

В ГБР заявили, что пытались вручить Порошенко в аэропорту процессуальные документы, но его адвокаты "сбежали".

После этого Порошенко прибыл в Печерский районный суд Киева, где ему должны избрать меру пресечения. В ходе заседания адвокат экс-президента Игорь Головань сказал, что сторона защиты не видела ни одного документа, который подтверждал бы сообщение Порошенко о подозрении, поэтому у него нет статуса подозреваемого. Прокуроры просят арестовать пятого президента с альтернативой 1 млрд грн залога. 

Порошенко принимает участие в заседании, он выступал там около часа назад. Сейчас в заседании объявлен перерыв – судья ушел в совещательную комнату. Издание "ГОРДОН" ведет онлайн-трансляцию

Контекст:

20 декабря 2021 года Порошенко сообщили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций по делу о поставках угля из ОРДЛО в 2014–2015 годах. Его адвокат говорил, что подозрение "засунули в щель калитки". За три дня до этого Порошенко пытались вручить повестку о вызове в Государственное бюро расследований (ГБР) по данному делу, но он сел в автомобиль и уехал, а позднее в тот же день улетел из Украины.

"Порошенко категорически отвергает обвинения со стороны власти и считает их классическим образцом сфабрикованных, политически мотивированных дел и черного пиара против политических оппонентов", – заявили в партии "Европейская солидарность".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: МВД, Петр Порошенко, розыск, Государственное бюро расследований, сайт
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