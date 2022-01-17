Заявления о непропуске Порошенко в Украину спекулятивны и не соответствуют действительности – ГБР

В ведомстве объяснили, что когда Порошенко проходил сегодня пограничный контроль после прилета в Украину, "сработала" система, показавшая, что "данное лицо находится в розыске", и об этом пограничники уведомили ГБР.
"После этого сотрудники ГБР ввиду того, что рассмотрение меры пресечения в отношении Порошенко назначено на 11.00 17 января в Печерском райсуде, пытались вручить повестку о вызове в суд и копии ходатайства с приложениями лично Порошенко для надлежащего информирования", – говорится в сообщении.
В бюро отметили, что "уголовным процессуальным законодательством Украины не предусмотрены никакие меры обеспечения уголовного производства или других процессуальных действий по недопущению граждан Украины на ее территорию".
"Поэтому любые заявления о непропуске Петра Порошенко в Украину спекулятивны и не соответствуют действительности. Следователи ГБР выполняли свои обязанности по вручению процессуальных документов, однако окружение Петра Порошенко препятствовало следователю в его законной деятельности и в очередной раз способствовало нарушению подозреваемым возложенных на него обязанностей", – объяснили в ГБР.
Ведомство утверждает, что ни один из его сотрудников "не был переодет в форму другого правоохранительного органа и не выполнял других, не предусмотренных законодательством, функций".
"Призываем сторону защиты и политических сторонников пятого президента Украины не производить фейки", – заявили в ГБР.
17 января во время встречи Порошенко в аэропорту Киев толпа сбила с ног следователя ГБР, сообщала шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина. По ее словам, следователь "вламывался" в кабинку пограничника с криком: "Отдай паспорт!", после чего экс-президента окружили кольцом и "выпихнули" его в коридор, ведущий в зал прилета. "Следователь и его сопровождающие пытаются догнать. Камеры – следом. В результате давки следователь спотыкается и падает посреди коридора. Вместе с ним падает журналистка "Прямого", все стопорятся. Эти несколько секунд решают исход дела – Порошенко с депутатами успевает дойти к выходу", – отметила Кошкина.
20 декабря 2021 года Порошенко сообщили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций по делу о поставках угля из ОРДЛО в 2014–2015 годах. Его адвокат говорил, что подозрение "засунули в щель калитки". За три дня до этого Порошенко пытались вручить повестку о вызове в Государственное бюро расследований по данному делу, но он сел в автомобиль и уехал, а позднее в тот же день улетел из Украины.
"Порошенко категорически отвергает обвинения со стороны власти и считает их классическим образцом сфабрикованных, политически мотивированных дел и черного пиара против политических оппонентов", – заявили в партии "Европейская солидарность".
Порошенко прилетел в Киев из Варшавы сегодня утром, его встречали несколько тысяч человек.
На брифинге Порошенко заявил, что его "незаконно пытались не допустить на территорию Украины". По его словам, ситуацию удалось разрешить "исключительно благодаря тому, что в составе пассажиров рейса, которым мы вернулись из Варшавы, было огромное количество журналистов".
После этого Порошенко прибыл в Печерский районный суд Киева, где ему избирают меру пресечения.