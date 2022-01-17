Заявления о непропуске Порошенко в Украину спекулятивны и не соответствуют действительности – ГБР

В ГБР утверждают, что о Порошенко им сообщили пограничники Фото: Державне бюро розслідувань / Facebook

В ведомстве объяснили, что когда Порошенко проходил сегодня пограничный контроль после прилета в Украину, "сработала" система, показавшая, что "данное лицо находится в розыске", и об этом пограничники уведомили ГБР.

"После этого сотрудники ГБР ввиду того, что рассмотрение меры пресечения в отношении Порошенко назначено на 11.00 17 января в Печерском райсуде, пытались вручить повестку о вызове в суд и копии ходатайства с приложениями лично Порошенко для надлежащего информирования", – говорится в сообщении.

В бюро отметили, что "уголовным процессуальным законодательством Украины не предусмотрены никакие меры обеспечения уголовного производства или других процессуальных действий по недопущению граждан Украины на ее территорию".

"Поэтому любые заявления о непропуске Петра Порошенко в Украину спекулятивны и не соответствуют действительности. Следователи ГБР выполняли свои обязанности по вручению процессуальных документов, однако окружение Петра Порошенко препятствовало следователю в его законной деятельности и в очередной раз способствовало нарушению подозреваемым возложенных на него обязанностей", – объяснили в ГБР.

Ведомство утверждает, что ни один из его сотрудников "не был переодет в форму другого правоохранительного органа и не выполнял других, не предусмотренных законодательством, функций".

"Призываем сторону защиты и политических сторонников пятого президента Украины не производить фейки", – заявили в ГБР.