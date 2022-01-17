Сенцов: Политическое преследование Порошенко – это большая ошибка Зеленского

"Политическое преследование Порошенко – это большая ошибка Зеленского. Обвинение в государственной измене не найдет поддержки ни у населения, ни у западных партнеров и развалится в конце концов в суде. Понятно, что Порошенко не смогут посадить", – написал он.

Режиссер считает, что целью происходящего является "уничтожить политического оппонента перед следующими президентскими и парламентскими выборами".

"Но результат может быть совершенно противоположным и может превратить этот политический процесс в предвыборную кампанию главного конкурента действующей власти. Последствия для государства вообще рискуют быть разрушительными, подрывающими доверие к государству и его институтам, и особенно опасными на фоне продолжения Россией подготовки к новому вторжению", – объяснил Сенцов.