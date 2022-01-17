Сторонники Порошенко заявили, что судье, который определяет меру пресечения для политика, стало плохо. В суде это не подтвердили

Порошенко прилетел в Киев из Варшавы утром 17 января Фото: ЕРА

Сторонники политика сказали, что для судьи вызвали "скорую".

Пресс-секретарь Печерского суда Виталий Чергавый в комментарии "РБК-Украина" не смог подтвердить или опровергнуть эту информацию.

"Судья находится в совещательной комнате. Это тайна совещательной комнаты", – сказал Чергавый.

Журналист телеканала "Прямий" в 21.15 сообщила, что судья отсутствует уже три часа.

"Мы верим, что судья к нам сегодня выйдет и объявит о своем решении или это мероприятие перенесут", – отметила она.

Соколов был назначен судьей Печерского районного суда указом Порошенко в 2017 году. Он, в частности, рассматривал дело волонтера Маруси Зверобой, которую обвиняли в угрозах в адрес президента Владимира Зеленского, отметило "Сегодня".