Яценюк назвал обвинения Порошенко в госизмене "абсурдом" и "идиотизмом"

Яценюк: У Украины есть прививка от избирательного и политического преследования и правосудия. Это в Украине не работает Фото: Арсеній Яценюк / Facebook

По словам Яценюка, он был уверен, что Порошенко вернется в Украину.

"Вообще это уголовное дело и обвинения Петра Порошенко в государственной измене – это абсурд и юридически, и политически. Поэтому думаю, что и это пройдет, и это мы переживем. [...] Еще раз повторю: политически обвинение Петра Порошенко в госизмене – идиотизм. Юридически обвинение Петра Порошенко в госизмене – абсурд. Как это будет дальше развиваться? У нас уже есть, в Украине, прививка от избирательного и политического преследования и правосудия. Это в Украине не работает. Поэтому еще раз подчеркну: все станет на свои места", – сказал Яценюк.

На вопрос, имеет ли к этому отношение президент Украины Владимир Зеленский, Яценюк ответил, что в эфире российского канала Зеленского он обсуждать не будет, "а в эфире украинских – с огромным удовольствием".