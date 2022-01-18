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ПОЛИТИКА

Яценюк назвал обвинения Порошенко в госизмене "абсурдом" и "идиотизмом"

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Яценюк: У Украины есть прививка от избирательного и политического преследования и правосудия. Это в Украине не работает
Яценюк: У Украины есть прививка от избирательного и политического преследования и правосудия. Это в Украине не работает
Фото: Арсеній Яценюк / Facebook

Премьер-министр Украины в 2014–2016 годах, лидер украинской партии "Народный фронт" Арсений Яценюк считает уголовное производство против пятого президента Украины, нардепа от "Европейской солидарности" Петра Порошенко "абсурдным" и с юридической, и с политической точки зрения. Об этом он сказал в интервью российскому каналу "Дождь", фрагмент которого был опубликован 17 января.

По словам Яценюка, он был уверен, что Порошенко вернется в Украину.

"Вообще это уголовное дело и обвинения Петра Порошенко в государственной измене – это абсурд и юридически, и политически. Поэтому думаю, что и это пройдет, и это мы переживем. [...] Еще раз повторю: политически обвинение Петра Порошенко в госизмене – идиотизм. Юридически обвинение Петра Порошенко в госизмене – абсурд. Как это будет дальше развиваться? У нас уже есть, в Украине, прививка от избирательного и политического преследования и правосудия. Это в Украине не работает. Поэтому еще раз подчеркну: все станет на свои места", – сказал Яценюк.

На вопрос, имеет ли к этому отношение президент Украины Владимир Зеленский, Яценюк ответил, что в эфире российского канала Зеленского он обсуждать не будет, "а в эфире украинских – с огромным удовольствием".

Контекст:

20 декабря 2021 года Порошенко сообщили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций по делу о поставках угля из ОРДЛО в 2014–2015 годах. Его адвокат говорил, что подозрение "засунули в щель калитки". За три дня до этого Порошенко пытались вручить повестку о вызове в Государственное бюро расследований (ГБР) по данному делу, но он сел в автомобиль и уехал, а позднее в тот же день улетел из Украины.

"Порошенко категорически отвергает обвинения со стороны власти и считает их классическим образцом сфабрикованных, политически мотивированных дел и черного пиара против политических оппонентов", – заявили в партии "Европейская солидарность".

Порошенко прилетел в Киев из Варшавы утром 17 января 2022 года. В аэропорту Киев (Жуляны) его встречали несколько тысяч человек.

На брифинге Порошенко заявил, что его "незаконно пытались не допустить на территорию Украины". По его словам, ситуацию удалось разрешить "исключительно благодаря тому, что в составе пассажиров рейса, которым мы вернулись из Варшавы, было огромное количество журналистов".

В ГБР заявили, что пытались вручить Порошенко в аэропорту процессуальные документы, но его адвокаты "сбежали".

После этого Порошенко прибыл в Печерский районный суд Киева, где ему должны избрать меру пресечения. В ходе заседания адвокат экс-президента Игорь Головань сказал, что сторона защиты не видела ни одного документа, который подтверждал бы сообщение Порошенко о подозрении, поэтому у него нет статуса подозреваемого.

Прокуроры просят суд арестовать Порошенко на два месяца с правом залога в 1 млрд грн. 17 января суд не избрал ему меру пресечения, заседание перенесли на 19 января.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Арсений Яценюк, Петр Порошенко, госизмена, Владимир Зеленский, уголовное производство
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