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Рассматривающий меру пресечения Порошенко судья второй день находится в совещательной комнате

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17 января суд не смог избрать меру пресечения Порошенко
17 января суд не смог избрать меру пресечения Порошенко
Фото: EPA

Судья Печерского суда Киева Алексей Соколов, который рассматривает меру пресечения пятому президенту и лидеру "Европейской солидарности" Петру Порошенко, по состоянию на 18 января продолжает находиться в совещательной комнате для вынесения решения. Об этом "Українським новинам" сообщили в суде.

"Судья находится в совещательной комнате", – сообщили в Печерском суде журналистам.

Представитель суда добавил, что 17 января судье никто скорую помощь не вызвал, как сообщали сторонники Порошенко.

При этом в суде отметили, что не знают, как себя чувствует на данный момент судья Соколов, так как он находится в совещательной комнате.

Контекст:

20 декабря 2021 года Порошенко сообщили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций по делу о поставках угля из ОРДЛО в 2014–2015 годах. Его адвокат говорил, что подозрение "засунули в щель калитки". За три дня до этого Порошенко пытались вручить повестку о вызове в Государственное бюро расследований (ГБР) по данному делу, но он сел в автомобиль и уехал, а позднее в тот же день улетел из Украины.

"Порошенко категорически отвергает обвинения со стороны власти и считает их классическим образцом сфабрикованных, политически мотивированных дел и черного пиара против политических оппонентов", – заявили в партии "Европейская солидарность".

Порошенко прилетел в Киев из Варшавы утром 17 января 2022 года. В аэропорту Киев (Жуляны) его встречали несколько тысяч человек.

На брифинге Порошенко заявил, что его "незаконно пытались не допустить на территорию Украины". По его словам, ситуацию удалось разрешить "исключительно благодаря тому, что в составе пассажиров рейса, которым мы вернулись из Варшавы, было огромное количество журналистов".

В ГБР заявили, что пытались вручить Порошенко в аэропорту процессуальные документы, но его адвокаты "сбежали".

После этого Порошенко прибыл в Печерский районный суд Киева, где ему должны избрать меру пресечения. В ходе заседания адвокат экс-президента Игорь Головань сказал, что сторона защиты не видела ни одного документа, который подтверждал бы сообщение Порошенко о подозрении, поэтому у него нет статуса подозреваемого.

Прокуроры просят суд арестовать Порошенко на два месяца с правом залога в 1 млрд грн. 17 января суд не избрал ему меру пресечения, заседание перенесли на 19 января.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Петр Порошенко, Украина, Печерский суд, госизмена, президент, судья, суд
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