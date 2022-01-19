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Блинкен призвал комиссию по избранию главы САП утвердить результаты конкурса

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Президент Зеленский продолжает продвигать важные реформы, отметил Блинкен (на фото)
Президент Зеленский продолжает продвигать важные реформы, отметил Блинкен (на фото)
Фото: EPA

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен призвал комиссию по отбору главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) утвердить результаты конкурса.

Об этом 19 января на совместном брифинге по итогам переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Мероприятие транслировалось в Facebook внешнеполитического ведомства Украины.

"Президент [Владимир] Зеленский продолжает продвигать важные реформы, включая недавнюю судебную реформу, несмотря на внешние вызовы и давление, с которыми он столкнулся. Я бы хотел призвать комиссию по избранию главы САП осуществить последний шаг в их работе без задержек и завершить отбор", – сказал Блинкен.

https://www.facebook.com/UkraineMFA/videos/657353015417320/

Контекст:

В САП сейчас нет руководителя. Предыдущий – Назар Холодницкий – ушел в отставку в августе 2020 года. Он возглавлял ведомство с 2015 года. Обязанности главы САП исполняет его первый заместитель Максим Грищук.

В октябре 2020 года Зеленский заявлял, что рассчитывает на избрание нового главы САП "в ближайшие месяцы".

17 сентября Верховная Рада приняла проект постановления, которым утвердила членов комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в САП. Комиссия состоит из 11 человек: четверых делегирует Совет прокуроров, семерых – парламент. Предложенных кандидатов критиковали оппозиционные парламентские фракции, указывая, что у них нет опыта в сфере борьбы с коррупцией (это требование содержится в ст. 8 закона "О прокуратуре"). Евродепутаты, члены комитета по иностранным делам Виола фон Крамон-Таубадель и Михаэль Галер перед голосованием заявляли, что Украина рискует потерять поддержку МВФ и безвизовый режим с ЕС.

Прием документов от претендентов на пост главы САП начался 25 января 2021 года и продолжался до 15 февраля. Для участия в конкурсе на вакантные должности в Специализированной антикоррупционной прокуратуре подали документы 169 человек, из них допустили 128.

2 сентября США и Украина обнародовали совместное заявление, в котором Украина обещала немедленно обеспечить избрание новых глав САП и НАБУ. Генпрокурор Ирина Венедиктова 10 ноября высказывала ожидания, что нового главу САП назначат до конца года. Такие же надежды озвучивал Зеленский.

Несколько заседаний комиссии по отбору главы САП в конце ноября – начале декабря были сорваны. По словам руководителя общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталия Шабунина, это происходило из-за "подконтрольных Банковой членов комиссии". В конкурсе на должность главы САП происходят "неприятные, непрозрачные, нелогичные вещи", а действия некоторых членов комиссии выглядят странно, считает директор НАБУ Артем Сытник.

7 декабря конкурсная комиссия определила двух кандидатов, которые проходят в финальную часть конкурса, это детектив НАБУ Александр Клименко и прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк. Клименко набрал 246 баллов, Синюк получил 229 баллов. Эти результаты огласили 21 декабря, однако и в этот день, и на следующем заседании, 24 декабря, утвердить фактический результат и направить его в Офис генпрокурора комиссия не смогла – за такое решение отказывались голосовать члены комиссии, делегированные Верховной Радой.

29 декабря посольство США в Украине призвало конкурсную комиссию вернуться к работе и "утвердить свой выбор". Однако комиссия с тех пор не собиралась, а дата ее следующего заседания пока неизвестна.

Теги: США, Украина, МИД Украины, Госдепартамент США, судебная реформа, Владимир Зеленский, Энтони Блинкен, президент, САП, реформа, брифинг, заседание, давление
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