Детектив НАБУ, который выигрывает конкурс на главу САП, рассказал, как в Офисе генпрокурора "теряли" его документы

Детектив рассказал, что "теряли" справку, предоставленную им еще девять месяцев назад Фото: nabu.gov.ua

"Глава комиссии [Екатерина Коваль] написала письмо на генпрокурора о том, чтобы предоставили подтверждение, что кандидаты прошли спецпроверку, проверку по закону "Об очищении власти" и доступ к государственной тайне. Все эти документы раньше уже предоставлялись комиссии, и они у нее есть. Зачем они повторно обратились – мне непонятно", – сказал Клименко.

Детектив НАБУ отметил, что он обратился за разъяснениями в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) "как единственный орган, который может давать разъяснения относительно закона "О предотвращении коррупции".

"Они предоставили разъяснение, что правовых оснований для проведения повторной спецпроверки нет", – объяснил Клименко.

По его словам, конкурсная комиссия могла использовать документы, которые у нее уже есть.

"Мне сотрудники кадровых подразделений Офиса генпрокурора позвонили, что они потеряли справку об очищении власти. Эта проверка производится всего один раз в жизни. Если я не работал на руководящих должностях во время режима [ныне беглого экс-президента Украины Виктора] Януковича, то я и задним числом не могу на них работать", – считает Клименко.

Детектив НАБУ рассказал, что "эту справку предоставил еще весной 2021 года, в апреле".

"Они ее потеряли. Я им привез заново. Потом они мне позвонили, что потеряли мои дипломы, потом потеряли то-то. Я обратился в комиссию – кто ответственен за хранение моих документов? И предоставьте мне весь список потерянных, чтобы я за один раз их все привез. Комиссия мне ответила, что она решение о проведении повторной спецпроверки не принимала и что мои документы они все нашли", – описал он происходившее.

По словам Клименко, он также писал на имя генерального прокурора просьбу: "разберитесь, кто принял решение о проведении спецпроверки".

"Его может принять только комиссия, она не принимала. Но кадровые работники мне звонят по телефону и говорят, что они проводят. И ссылаются на указание руководства. Я говорю: "Какого руководства?" Они: "Ой-ой, мы сейчас перезвоним". Потом перезванивают и говорят: "Нет, это решение комиссии". А после того, как разъяснение НАПК появилось, они перестали мне звонить по телефону", – подчеркнул Клименко.