Детектив НАБУ, который выигрывает конкурс на главу САП, рассказал, как в Офисе генпрокурора "теряли" его документы

"Глава комиссии [Екатерина Коваль] написала письмо на генпрокурора о том, чтобы предоставили подтверждение, что кандидаты прошли спецпроверку, проверку по закону "Об очищении власти" и доступ к государственной тайне. Все эти документы раньше уже предоставлялись комиссии, и они у нее есть. Зачем они повторно обратились – мне непонятно", – сказал Клименко.
Детектив НАБУ отметил, что он обратился за разъяснениями в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) "как единственный орган, который может давать разъяснения относительно закона "О предотвращении коррупции".
"Они предоставили разъяснение, что правовых оснований для проведения повторной спецпроверки нет", – объяснил Клименко.
По его словам, конкурсная комиссия могла использовать документы, которые у нее уже есть.
"Мне сотрудники кадровых подразделений Офиса генпрокурора позвонили, что они потеряли справку об очищении власти. Эта проверка производится всего один раз в жизни. Если я не работал на руководящих должностях во время режима [ныне беглого экс-президента Украины Виктора] Януковича, то я и задним числом не могу на них работать", – считает Клименко.
Детектив НАБУ рассказал, что "эту справку предоставил еще весной 2021 года, в апреле".
"Они ее потеряли. Я им привез заново. Потом они мне позвонили, что потеряли мои дипломы, потом потеряли то-то. Я обратился в комиссию – кто ответственен за хранение моих документов? И предоставьте мне весь список потерянных, чтобы я за один раз их все привез. Комиссия мне ответила, что она решение о проведении повторной спецпроверки не принимала и что мои документы они все нашли", – описал он происходившее.
По словам Клименко, он также писал на имя генерального прокурора просьбу: "разберитесь, кто принял решение о проведении спецпроверки".
"Его может принять только комиссия, она не принимала. Но кадровые работники мне звонят по телефону и говорят, что они проводят. И ссылаются на указание руководства. Я говорю: "Какого руководства?" Они: "Ой-ой, мы сейчас перезвоним". Потом перезванивают и говорят: "Нет, это решение комиссии". А после того, как разъяснение НАПК появилось, они перестали мне звонить по телефону", – подчеркнул Клименко.
Клименко в конкурсе на должность главы САП набрал 246 баллов, другой финалист – прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк – получил 229 баллов. Эти результаты огласили 21 декабря 2021 года, однако и в этот день, и на следующем заседании, 24 декабря, утвердить фактический результат и направить его в Офис генпрокурора комиссия не смогла – за такое решение отказывались голосовать члены комиссии, делегированные Верховной Радой.
29 декабря посольство США в Украине призвало конкурсную комиссию вернуться к работе и "утвердить свой выбор". Однако комиссия с тех пор не собиралась, а дата ее следующего заседания пока неизвестна.
В САП сейчас нет руководителя. Предыдущий – Назар Холодницкий – ушел в отставку в августе 2020 года. Он возглавлял ведомство с 2015 года. Обязанности главы САП исполняет его первый заместитель Максим Грищук.
В октябре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что рассчитывает на избрание нового главы САП "в ближайшие месяцы".
17 сентября Верховная Рада приняла проект постановления, которым утвердила членов комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в САП. Комиссия состоит из 11 человек: четверых делегирует Совет прокуроров, семерых – парламент. Предложенных кандидатов критиковали оппозиционные парламентские фракции, указывая, что у них нет опыта в сфере борьбы с коррупцией (это требование содержится в ст. 8 закона "О прокуратуре"). Евродепутаты, члены комитета по иностранным делам Виола фон Крамон-Таубадель и Михаэль Галер перед голосованием заявляли, что Украина рискует потерять поддержку МВФ и безвизовый режим с ЕС.
Прием документов от претендентов на пост главы САП начался 25 января 2021 года и продолжался до 15 февраля. Для участия в конкурсе на вакантные должности в Специализированной антикоррупционной прокуратуре подали документы 169 человек, из них допустили 128.
2 сентября США и Украина обнародовали совместное заявление, в котором Украина обещала немедленно обеспечить избрание новых глав САП и НАБУ. Генпрокурор Ирина Венедиктова 10 ноября высказывала ожидания, что нового главу САП назначат до конца года. Такие же надежды озвучивал Зеленский.
Несколько заседаний комиссии по отбору главы САП в конце ноября – начале декабря были сорваны. По словам руководителя общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталия Шабунина, это происходило из-за "подконтрольных Банковой членов комиссии". В конкурсе на должность главы САП происходят "неприятные, непрозрачные, нелогичные вещи", а действия некоторых членов комиссии выглядят странно, считает директор НАБУ Артем Сытник.
Клименко 35 лет, он возглавляет третий отдел детективов первого подразделения детективов Главного подразделения детективов Национального антикоррупционного бюро Украины. Он работает в НАБУ с 2016 года, за это время расследовал уголовные производства в отношении беглого экс-нардепа Александра Онищенко, бывшего руководителя Государственной фискальной службы Романа Насирова, а также замглавы Офиса президента Украины Олега Татарова. Кроме того, Клименко является старшим группы прокуроров по делу экс-заместителя секретаря Совета национальной безопасности Олега Гладковского.