"Топ-посадки не за горами". Детектив НАБУ, чью победу в конкурсе на пост главы САП не смогла утвердить комиссия, дал первое интервью

Клименко сказал, что решил участвовать в конкурсе на пост главы САП, так как считает, что на этой должности может сделать что-то большее для страны, чем в должности старшего детектива НАБУ Скриншот: 5 канал / YouTube

Клименко рассказал, что решил принять участие в отборе на пост главы САП, когда увидел, что в НАБУ у него уже не было возможности для карьерного роста.

"Я в 2020 году участвовал в конкурсе в бюро на повышение. И хоть и набрал самое большое количество баллов, но все равно проиграл его, меня определили вторым, а не первым. Фактически в бюро я уже не имел возможности какого-либо карьерного роста, потому что все руководящие должности были заняты. Тут как раз был конкурс в САП. И я, учитывая, что имел значительный опыт и большое количество резонансных производств в бюро, решил, что в должности руководителя САП могу сделать что-то большее для страны, чем в должности старшего детектива", – рассказал он.

Детектив высказал мнение, что еще летом было понятно: конкурс начинают затягивать.

"Еще летом, на этапе [проверки] добропорядочности. Половина конкурсантов прошли [проверку на] добропорядочность, и после того перерыв был большой, больше месяца. Понятно было, что конкурс очень-очень сильно затянулся. Разговоров ходило очень много. Что будет решение Окружного административного суда Киева, что введут еще какого-нибудь кандидата. Но все эти разговоры ничем не кончились", – сказал Клименко.

Журналист отметила, что в декабре появилось решение ОАСК, которое отменило порядок работы конкурсной комиссии и проведения конкурса на должность главы САП. Она спросила, насколько это решение угрожает отбору.

"Я считаю, если комиссия продолжит работать, если определят победителя и подадут апелляцию, то ничем не грозит. Решение не вступит в законную силу", – ответил Клименко.

Он также ответил на вопрос об "извечном запросе общества на топ-посадки" и о том, почему они не видны.

"Я думаю, что это уже не за горами. По большинству дел исследовали почти все вещественные доказательства и допросили почти всех свидетелей. Потому я думаю, что уже не так долго ждать. Уже довольно много приговоров есть с реальными сроками", – подчеркнул детектив.