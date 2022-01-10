"Топ-посадки не за горами". Детектив НАБУ, чью победу в конкурсе на пост главы САП не смогла утвердить комиссия, дал первое интервью

Клименко рассказал, что решил принять участие в отборе на пост главы САП, когда увидел, что в НАБУ у него уже не было возможности для карьерного роста.
"Я в 2020 году участвовал в конкурсе в бюро на повышение. И хоть и набрал самое большое количество баллов, но все равно проиграл его, меня определили вторым, а не первым. Фактически в бюро я уже не имел возможности какого-либо карьерного роста, потому что все руководящие должности были заняты. Тут как раз был конкурс в САП. И я, учитывая, что имел значительный опыт и большое количество резонансных производств в бюро, решил, что в должности руководителя САП могу сделать что-то большее для страны, чем в должности старшего детектива", – рассказал он.
Детектив высказал мнение, что еще летом было понятно: конкурс начинают затягивать.
"Еще летом, на этапе [проверки] добропорядочности. Половина конкурсантов прошли [проверку на] добропорядочность, и после того перерыв был большой, больше месяца. Понятно было, что конкурс очень-очень сильно затянулся. Разговоров ходило очень много. Что будет решение Окружного административного суда Киева, что введут еще какого-нибудь кандидата. Но все эти разговоры ничем не кончились", – сказал Клименко.
Журналист отметила, что в декабре появилось решение ОАСК, которое отменило порядок работы конкурсной комиссии и проведения конкурса на должность главы САП. Она спросила, насколько это решение угрожает отбору.
"Я считаю, если комиссия продолжит работать, если определят победителя и подадут апелляцию, то ничем не грозит. Решение не вступит в законную силу", – ответил Клименко.
Он также ответил на вопрос об "извечном запросе общества на топ-посадки" и о том, почему они не видны.
"Я думаю, что это уже не за горами. По большинству дел исследовали почти все вещественные доказательства и допросили почти всех свидетелей. Потому я думаю, что уже не так долго ждать. Уже довольно много приговоров есть с реальными сроками", – подчеркнул детектив.
Клименко 35 лет, он возглавляет третий отдел детективов первого подразделения детективов Главного подразделения детективов Национального антикоррупционного бюро Украины. Как пишет "Бабель", он работает в НАБУ с 2016 года, за это время расследовал уголовные производства в отношении беглого экс-нардепа Александра Онищенко, бывшего руководителя Государственной фискальной службы Романа Насирова, а также замглавы Офиса президента Украины Олега Татарова. Кроме того, Клименко является старшим группы прокуроров по делу экс-заместителя секретаря Совета национальной безопасности Олега Гладковского.
В САП сейчас нет руководителя. Предыдущий – Назар Холодницкий – ушел в отставку в августе 2020 года. Он возглавлял ведомство с 2015 года. Обязанности главы САП исполняет его первый заместитель Максим Грищук.
В октябре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что рассчитывает на избрание нового главы САП "в ближайшие месяцы".
17 сентября Верховная Рада приняла проект постановления, которым утвердила членов комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в САП. Комиссия состоит из 11 человек: четверых делегирует Совет прокуроров, семерых – парламент. Предложенных кандидатов критиковали оппозиционные парламентские фракции, указывая, что у них нет опыта в сфере борьбы с коррупцией (это требование содержится в ст. 8 закона "О прокуратуре"). Евродепутаты, члены комитета по иностранным делам Виола фон Крамон-Таубадель и Михаэль Галер перед голосованием заявляли, что Украина рискует потерять поддержку МВФ и безвизовый режим с ЕС.
Прием документов от претендентов на пост главы САП начался 25 января 2021 года и продолжался до 15 февраля. Для участия в конкурсе на вакантные должности в Специализированной антикоррупционной прокуратуре подали документы 169 человек, из них допустили 128.
2 сентября США и Украина обнародовали совместное заявление, в котором Украина обещала немедленно обеспечить избрание новых глав САП и НАБУ. Генпрокурор Ирина Венедиктова 10 ноября высказывала ожидания, что нового главу САП назначат до конца года. Такие же надежды озвучивал Зеленский.
Несколько заседаний комиссии по отбору главы САП в конце ноября – начале декабря были сорваны. По словам руководителя общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталия Шабунина, это происходило из-за "подконтрольных Банковой членов комиссии". В конкурсе на должность главы САП происходят "неприятные, непрозрачные, нелогичные вещи", а действия некоторых членов комиссии выглядят странно, считает директор НАБУ Артем Сытник.
Клименко в конкурсе на должность главы САП набрал 246 баллов, другой финалист – прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк – получил 229 баллов. Эти результаты огласили 21 декабря, однако и в этот день, и на следующем заседании, 24 декабря, утвердить фактический результат и направить его в Офис генпрокурора комиссия не смогла – за такое решение отказывались голосовать члены комиссии, делегированные Верховной Радой.
29 декабря посольство США в Украине призвало конкурсную комиссию вернуться к работе и "утвердить свой выбор". Однако комиссия с тех пор не собиралась, а дата ее следующего заседания пока неизвестна.