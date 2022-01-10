Детектив НАБУ, который побеждает в конкурсе на пост главы САП, рассказал о реакции Сытника на его участие в отборе

Сытник (на фото), по словам детектива Клименко, поздравлял его с успешным прохождением одного из этапов конкурса Фото: The National Anti-Corruption Bureau of Ukraine / Facebook

Так Клименко отреагировал на слова журналистки, которая отметила, что в Офисе генпрокурора слышала "не под запись" позицию, якобы НАБУ специально отправило Клименко на конкурс, чтобы иметь полный контроль над делами. Она также спрашивала, обсуждал ли детектив свое участие в отборе с руководством НАБУ, в частности – с Сытником.

"Я не общаюсь с руководством каждый день, это бывает очень редко, по каким-то делам. Поэтому никто со мной не говорил о том, что я подался. Мы с ним [с Сытником] не обсуждали мое участие в конкурсе. Когда я прошел уже этап [проверки] добродетели, он мне написал сообщение: "Поздравляю, что прошел дальше". И все. Конкурс мы никогда не обсуждали", – рассказал детектив.

Проверку на добродетель претенденты на пост главы САП проходили летом 2021 года.