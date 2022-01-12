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ПОЛИТИКА

Глава конкурсной комиссии по отбору главы САП объяснила, почему до сих пор не утвердили результаты конкурса

Коваль говорит, что "существенные вопросы" есть к большинству кандидатов на пост главы САП
Коваль говорит, что "существенные вопросы" есть к большинству кандидатов на пост главы САП
Фото: Катерина Коваль / Facebook

Конкурсная комиссия по избранию главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры не утверждает результаты отбора с декабря, так как ждет ответа из Офиса генерального прокурора, который позволит объявить победителей. Об этом 12 января глава комиссии Екатерина Коваль заявила в Facebook.

Она говорит, что комиссия уже готова направить в Офис генпрокурора представление о назначении победителя, но для этого необходимо выполнить "процедурную формальность", прописанную в законе о прокуратуре.  

По словам Коваль, комиссия 23 декабря обратилась в ОГП с просьбой установить соответствие победителей конкурса требованиям законов "Об очищении власти", "О предотвращении коррупции" и относительно получения ими допуска к гостайне, но пока не получила ответа. 

"Без получения подтверждений, то есть не соблюдая требования закона Украины "О прокуратуре", представления о назначении направлены не будут. Комиссия не будет нарушать закон! И без того на протяжении всего конкурса, годовщина которого будет 20 января, комиссия и ее члены сталкивались с невероятным давлением с целью повлиять на них и его результаты, в том числе с помощью судебной процедуры", – заявила она. 

По мнению Коваль, "к большинству кандидатов есть существенные вопросы относительно добропорядочности, в том числе по результатам психофизиологического исследования с применением полиграфа". 

https://www.facebook.com/ket.koval.7/posts/4873476912717271

Контекст:

В САП сейчас нет руководителя. Предыдущий – Назар Холодницкий – ушел в отставку в августе 2020 года. Он возглавлял ведомство с 2015 года. Обязанности главы САП исполняет его первый заместитель Максим Грищук.

В октябре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что рассчитывает на избрание нового главы САП "в ближайшие месяцы".

17 сентября Верховная Рада приняла проект постановления, которым утвердила членов комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в САП. Комиссия состоит из 11 человек: четверых делегирует Совет прокуроров, семерых – парламент. Предложенных кандидатов критиковали оппозиционные парламентские фракции, указывая, что у них нет опыта в сфере борьбы с коррупцией (это требование содержится в ст. 8 закона "О прокуратуре"). Евродепутаты, члены комитета по иностранным делам Виола фон Крамон-Таубадель и Михаэль Галер перед голосованием заявляли, что Украина рискует потерять поддержку МВФ и безвизовый режим с ЕС.

Прием документов от претендентов на пост главы САП начался 25 января 2021 года и продолжался до 15 февраля. Для участия в конкурсе на вакантные должности в Специализированной антикоррупционной прокуратуре подали документы 169 человек, из них допустили 128.

2 сентября США и Украина обнародовали совместное заявление, в котором Украина обещала немедленно обеспечить избрание новых глав САП и НАБУ. Генпрокурор Ирина Венедиктова 10 ноября высказывала ожидания, что нового главу САП назначат до конца года. Такие же надежды озвучивал Зеленский.

Несколько заседаний комиссии по отбору главы САП в конце ноября – начале декабря были сорваны. По словам руководителя общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталия Шабунина, это происходило из-за "подконтрольных Банковой членов комиссии". В конкурсе на должность главы САП происходят "неприятные, непрозрачные, нелогичные вещи", а действия некоторых членов комиссии выглядят странно, считает директор НАБУ Артем Сытник.

7 декабря конкурсная комиссия определила двух кандидатов, которые проходят в финальную часть конкурса, это детектив НАБУ Александр Клименко и прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк. Клименко набрал 246 баллов, Синюк получил 229 баллов. Эти результаты огласили 21 декабря, однако и в этот день, и на следующем заседании, 24 декабря, утвердить фактический результат и направить его в Офис генпрокурора комиссия не смогла – за такое решение отказывались голосовать члены комиссии, делегированные Верховной Радой. 

29 декабря посольство США в Украине призвало конкурсную комиссию вернуться к работе и "утвердить свой выбор". Однако комиссия с тех пор не собиралась, а дата ее следующего заседания пока неизвестна. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: конкурс, антикоррупционная прокуратура, САП, Офис генпрокурора
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