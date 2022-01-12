Глава конкурсной комиссии по отбору главы САП объяснила, почему до сих пор не утвердили результаты конкурса

Коваль говорит, что "существенные вопросы" есть к большинству кандидатов на пост главы САП Фото: Катерина Коваль / Facebook

Она говорит, что комиссия уже готова направить в Офис генпрокурора представление о назначении победителя, но для этого необходимо выполнить "процедурную формальность", прописанную в законе о прокуратуре.

По словам Коваль, комиссия 23 декабря обратилась в ОГП с просьбой установить соответствие победителей конкурса требованиям законов "Об очищении власти", "О предотвращении коррупции" и относительно получения ими допуска к гостайне, но пока не получила ответа.

"Без получения подтверждений, то есть не соблюдая требования закона Украины "О прокуратуре", представления о назначении направлены не будут. Комиссия не будет нарушать закон! И без того на протяжении всего конкурса, годовщина которого будет 20 января, комиссия и ее члены сталкивались с невероятным давлением с целью повлиять на них и его результаты, в том числе с помощью судебной процедуры", – заявила она.

По мнению Коваль, "к большинству кандидатов есть существенные вопросы относительно добропорядочности, в том числе по результатам психофизиологического исследования с применением полиграфа".