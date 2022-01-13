Суд заочно приговорил трех боевиков "ЛДНР", участвующих в боях против ВСУ

Об этом 12 января сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

Один из осужденных – житель Черкасской области, длительно проживавший на территории РФ. В составе снайперских групп он вел прицельный огонь по военнослужащим ВСУ. Также был пулеметчиком и инструктором тактики боевых действий, отметили в СБУ.

Другой боевик с 2015 года командовал батальоном мотострелковой бригады.

"Под его руководством наемники оказывали вооруженное сопротивление силам АТО/ООС. Кроме того, злоумышленник вербовал новобранцев в террористическую организацию [ЛНР]", – говорится в сообщении.

Третий наемник – водитель-наводчик танкового батальона, с 2018 года участвовал в боях в районе Донецкой и Луганской областей. Установлено, что он обстреливал позиции ВСУ, а также участвовал в захвате Дебальцево и прилегающих к нему населенных пунктов.

"Суд признал всех трех боевиков виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Приговоры вступили в законную силу", – подчеркнули в СБУ.

По данным спецслужбы, двое осужденных боевиков скрываются в ОРДЛО, а еще один – в России, они объявлены в розыск.