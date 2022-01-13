Суд заочно приговорил трех боевиков "ЛДНР", участвующих в боях против ВСУ

Об этом 12 января сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.
Один из осужденных – житель Черкасской области, длительно проживавший на территории РФ. В составе снайперских групп он вел прицельный огонь по военнослужащим ВСУ. Также был пулеметчиком и инструктором тактики боевых действий, отметили в СБУ.
Другой боевик с 2015 года командовал батальоном мотострелковой бригады.
"Под его руководством наемники оказывали вооруженное сопротивление силам АТО/ООС. Кроме того, злоумышленник вербовал новобранцев в террористическую организацию [ЛНР]", – говорится в сообщении.
Третий наемник – водитель-наводчик танкового батальона, с 2018 года участвовал в боях в районе Донецкой и Луганской областей. Установлено, что он обстреливал позиции ВСУ, а также участвовал в захвате Дебальцево и прилегающих к нему населенных пунктов.
"Суд признал всех трех боевиков виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Приговоры вступили в законную силу", – подчеркнули в СБУ.
По данным спецслужбы, двое осужденных боевиков скрываются в ОРДЛО, а еще один – в России, они объявлены в розыск.
В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.