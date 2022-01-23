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ВОЙНА В УКРАИНЕ

22 января боевики на Донбассе нарушали перемирие, пострадал украинский военнослужащий – штаб ООС

Война на Донбассе продолжается восемь лет
Война на Донбассе продолжается восемь лет
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

В субботу, 22 января, боевики на Донбассе четыре раза нарушили договоренности о прекращении огня, проинформировал в Facebook утром 23 января пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

"22 января со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня. [...] В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил боевое травмирование. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное", – говорится в сообщении.

В пресс-центре рассказали, что боевики в субботу открывали огонь из автоматических станковых гранатометов по Травневому и рядом с ним, а из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов – в районе Водяного.

"Кроме этого, противник задействовал беспилотный летательный аппарат, с помощью которого сбросил выстрел ВОГ-25", – отметили в штабе ООС.

23 января по состоянии на 7.00 боевики открывали уже четыре раза, в направлении Водяного – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов разных систем.

Среди военнослужащих Объединенных сил потерь в воскресенье нет.

"Украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы", – подчеркнули в штабе ООС.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/298505552304762

21 января боевики перемирия на Донбассе не нарушали.

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В июле 2020 года Офис президента Украины сообщил, что трехсторонняя контактная группа в ходе видеоконференции согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. "Режим соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня в случае, если он будет соблюден другой стороной, является базовой предпосылкой для реализации Минских договоренностей и открывает путь к выполнению других положений этих договоренностей", – подчеркивалось в сообщении ОП.

27 июля 2020 года на Донбассе вступил в силу полный и всеобъемлющий режим прекращения огня. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях его нарушения боевиками.

С начала 2021-го в боях на Донбассе погибло 65 украинских военнослужащих, 263 были ранены, проинформировали в Генштабе ВСУ 23 декабря.

22 декабря 2021 года, перед новогодними и рождественскими праздниками, трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня. Боевики нарушили эти договоренности в первые же сутки.

Теги: Донбасс, боевики, раненые, перемирие, беспилотники, гранатомет, Водяное, обстрелы, травма, война в Украине, военнослужащий, война на Донбассе, Травневое, операция Объединенных сил, миномет, ООС
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