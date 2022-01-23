22 января боевики на Донбассе нарушали перемирие, пострадал украинский военнослужащий – штаб ООС

Война на Донбассе продолжается восемь лет Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

"22 января со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня. [...] В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил боевое травмирование. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное", – говорится в сообщении.

В пресс-центре рассказали, что боевики в субботу открывали огонь из автоматических станковых гранатометов по Травневому и рядом с ним, а из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов – в районе Водяного.

"Кроме этого, противник задействовал беспилотный летательный аппарат, с помощью которого сбросил выстрел ВОГ-25", – отметили в штабе ООС.

23 января по состоянии на 7.00 боевики открывали уже четыре раза, в направлении Водяного – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов разных систем.

Среди военнослужащих Объединенных сил потерь в воскресенье нет.

"Украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы", – подчеркнули в штабе ООС.

21 января боевики перемирия на Донбассе не нарушали.