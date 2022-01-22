В пятницу на Донбассе было тихо – штаб ООС

"За прошедшие сутки, 21 января, и на 7.00 текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", – говорится в утренней сводке штаба.

В пресс-центре добавили, что украинские военные контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии РФ.

Накануне, 20 января, боевики пять раз нарушили договоренности: четырежды обстреляли украинские позиции и направили свой беспилотник через линию разграничения, проинформировали в штабе.

Украинская разведка сообщает, что в январе Россия тайно перебросила на оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях танки, самоходные артиллерийские установки и боеприпасы.