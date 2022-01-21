Зеленский: Россия может оккупировать Харьков

Зеленский: Это не будет просто оккупацией, это будет началом крупномасштабной войны Фото: president.gov.ua

"Я скажу реально: если Россия решит усилить эскалацию, конечно, она это сделает на тех территориях, где исторически проживают люди, имевшие родственные связи с Россией. Харьков, находящийся под контролем правительства Украины, может быть оккупирован. России нужен предлог. Скажут, что защищают русскоязычное население. После аннексии Крыма мы понимаем, что это осуществимо и может произойти", – подчеркнул президент.

По его словам, такой сценарий приведет к полномасштабным боевым действиям.

"Но я не знаю, что они собираются делать, потому что это большой город. В Харькове проживает более 1 млн жителей. Это не будет просто оккупацией, это будет началом крупномасштабной войны", – отметил Зеленский.