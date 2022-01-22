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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба: Украина не планирует никаких наступательных операций ни на Донбассе, ни на территории России, ни где бы то ни было

Кулеба: Мы сейчас привержены принципиально дипломатическому урегулированию
Кулеба: Мы сейчас привержены принципиально дипломатическому урегулированию
Фото: EPA

Украина не планирует никаких наступательных операций на Донбассе. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Радіо Свобода", которое было опубликовано 22 января.

Он отметил, что Россия продолжает создавать нарратив, что она "хорошая, а Украина плохая, что Украина представляет им угрозу", и министр иностранных дел России Сергей Лавров "работает по методичке, которую ему в Кремле выдали, и рассказывает, что вот Украину накачивают оружием, Украина агрессивна, Украина хочет на кого-то напасть, Украина представляет для них угрозу".

"Украина не планирует никаких наступательных операций ни на Донбассе, ни на территории России, ни где бы то ни было. Мы сейчас привержены принципиально дипломатическому урегулированию. Но Россия никогда больше не захватит Украину неожиданно в момент ее самой слабости, как это было в 2014 году. Украина будет сильна. Мы сами внутренне стали сильнее, и наши партнеры помогут нам стать сильнее. И у России никогда больше не будет слабой Украины, и никогда мы не позволим ей сделать то, что она с нами делала в прошлом", – сказал министр.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

17 декабря МИД РФ распространил российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

23 декабря на ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы "будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу".

10-го12-го и 13 января проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянса, и подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью Financial Times, которое вышло 15 января, заявила, что США имеют ряд сценариев на случай вторжения РФ в Украину. В Кремле 17 января ответили, что Москва тоже рассматривает разные сценарии дальнейших действий.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Крым, Украина, Сергей Лавров, МИД Украины, Донбасс, Дмитрий Кулеба, российская агрессия, война в Украине
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