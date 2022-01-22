Кулеба: Украина не планирует никаких наступательных операций ни на Донбассе, ни на территории России, ни где бы то ни было

Он отметил, что Россия продолжает создавать нарратив, что она "хорошая, а Украина плохая, что Украина представляет им угрозу", и министр иностранных дел России Сергей Лавров "работает по методичке, которую ему в Кремле выдали, и рассказывает, что вот Украину накачивают оружием, Украина агрессивна, Украина хочет на кого-то напасть, Украина представляет для них угрозу".

"Украина не планирует никаких наступательных операций ни на Донбассе, ни на территории России, ни где бы то ни было. Мы сейчас привержены принципиально дипломатическому урегулированию. Но Россия никогда больше не захватит Украину неожиданно в момент ее самой слабости, как это было в 2014 году. Украина будет сильна. Мы сами внутренне стали сильнее, и наши партнеры помогут нам стать сильнее. И у России никогда больше не будет слабой Украины, и никогда мы не позволим ей сделать то, что она с нами делала в прошлом", – сказал министр.