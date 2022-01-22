В МИД РФ пригрозили "самыми серьезными последствиями", если США проигнорируют требования России по безопасности

В России ожидают получить "письменную постатейную реакцию" США на "гарантии безопасности" на следующей неделе, отметили в МИД РФ Фото: depositphotos.com

Об этом говорится в заявлении по итогам встречи Блинкена и Лаврова, опубликованном на сайте российского МИД.

"До Энтони Блинкена четко доведено, что дальнейшее игнорирование законных озабоченностей Российской Федерации, связанных в первую очередь с продолжающимся военным освоением Соединенными Штатами и их натовскими союзниками территории Украины на фоне масштабного развертывания сил и средств Альянса вблизи наших границ будет иметь самые серьезные последствия", – отмечается в заявлении.

В МИД РФ добавили, что "этого можно избежать, если Вашингтон положительно отреагирует на российские проекты соглашений по гарантиям безопасности".

Подчеркивается, что "письменную постатейную реакцию" США в РФ ожидают получить на следующей неделе.

Блинкен по итогам встречи с Лавровым заявил о готовности к жесткой реакции на агрессию России, глава МИД РФ – что ждет ответа по "гарантиям безопасности".

Также Блинкен отметил, что США не будут обсуждать с Россией принцип открытых дверей НАТО и сферы влияния.