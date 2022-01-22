ГОРДОН
 
 
МИР

В МИД РФ пригрозили "самыми серьезными последствиями", если США проигнорируют требования России по безопасности

В России ожидают получить "письменную постатейную реакцию" США на "гарантии безопасности" на следующей неделе, отметили в МИД РФ
В России ожидают получить "письменную постатейную реакцию" США на "гарантии безопасности" на следующей неделе, отметили в МИД РФ
Фото: depositphotos.com

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил госсекретарю США Энтони Блинкену на встрече в Женеве 21 января, что игнорирование требований России по "гарантиям безопасности" будет иметь "самые серьезные последствия".

Об этом говорится в заявлении по итогам встречи Блинкена и Лаврова, опубликованном на сайте российского МИД.

"До Энтони Блинкена четко доведено, что дальнейшее игнорирование законных озабоченностей Российской Федерации, связанных в первую очередь с продолжающимся военным освоением Соединенными Штатами и их натовскими союзниками территории Украины на фоне масштабного развертывания сил и средств Альянса вблизи наших границ будет иметь самые серьезные последствия", – отмечается в заявлении.

В МИД РФ добавили, что "этого можно избежать, если Вашингтон положительно отреагирует на российские проекты соглашений по гарантиям безопасности".

Подчеркивается, что "письменную постатейную реакцию" США в РФ ожидают получить на следующей неделе.

Блинкен по итогам встречи с Лавровым заявил о готовности к жесткой реакции на агрессию России, глава МИД РФ – что ждет ответа по "гарантиям безопасности".

Также Блинкен отметил, что США не будут обсуждать с Россией принцип открытых дверей НАТО и сферы влияния.

Контекст:

7 декабря 2021 года на фоне наращивания численности российских войск возле границ Украины президент РФ Владимир Путин во время разговора с президентом США Джо Байденом заявил, что НАТО предпринимает попытки "освоения" территории Украины. "Поэтому Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений", – сказал он.

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР. Россия также требует, чтобы войска и вооружение НАТО вернулось в рамки рубежей 1997 года (с тех пор в Альянс вступил ряд стран, включая Польшу).

Вечером 10 января в Женеве завершились переговоры США и России по требованиям Москвы относительно "гарантий безопасности". Заместитель госсекретаря США Венди Шерман, которая возглавляла американскую делегацию, после переговоров заявила, что принцип открытых дверей НАТО не подлежит обсуждению.

12 января в Брюсселе состоялась первая за два с половиной года встреча Совета Россия – НАТО.

Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг после заседания заявил, что на встрече РФ высказала требования остановить вступление новых стран в НАТО и отвести войска с восточного фланга Альянса. НАТО подтвердил свою политику открытых дверей и право каждой нации выбирать для себя союзы.

Шерман по итогам встречи отметила, что США и союзники по Альянсу четко дали понять РФ, что "не захлопнут дверь политики открытых дверей НАТО".

В Вене 13 января завершилось заседание постоянного совета ОБСЕ, на нем продолжились дискуссии между РФ и странами Запада о "гарантиях безопасности". Глава МИД Польши, которая председательствует в ОБСЕ в этом году, Збигнев Рау заявил, что европейский регион сейчас ближе к войне, чем когда-либо за последние 30 лет.

По итогам переговоров в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители Штатов сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

Теги: Россия, США, Украина, НАТО, Сергей Лавров, Женева, Госдепартамент США, МИД России, переговоры, вооружение, Энтони Блинкен, безопасность, встреча, письмо
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Приянка Чопра и Ник Джонас стали родителями благодаря суррогатной матери
Приянка Чопра и Ник Джонас стали родителями благодаря суррогатной матери
"Вареник узенький", "Приятно смотреть". 35-летняя звезда "Женского квартала" Сопонару с нижнего ракурса показала фигуру в бикини
"Вареник узенький", "Приятно смотреть". 35-летняя звезда "Женского квартала" Сопонару с нижнего ракурса показала фигуру в бикини
"Снежная королева". 26-летняя Кендалл Дженнер в меховых унтах показала голый пах, позируя без одежды в сугробе
"Снежная королева". 26-летняя Кендалл Дженнер в меховых унтах показала голый пах, позируя без одежды в сугробе
Katya Chilly о нацотборе на "Евровидение 2022": Мы создали песню, которая могла привезти победу. Поэтому не прошли даже в первый тур
Katya Chilly о нацотборе на "Евровидение 2022": Мы создали песню, которая могла привезти победу. Поэтому не прошли даже в первый тур
"Мы хотим показать, что Украина – это не просто физические границы". Kazka отправляется в мировой гастрольный тур
"Мы хотим показать, что Украина – это не просто физические границы". Kazka отправляется в мировой гастрольный тур
"Трудно подобрать слова после долгих лет ожидания и отчаяния". Ведущий из РФ Суханов получил украинский паспорт
"Трудно подобрать слова после долгих лет ожидания и отчаяния". Ведущий из РФ Суханов получил украинский паспорт
"Глеб общается с папой". Билык показала отца своего 22-летнего сына
"Глеб общается с папой". Билык показала отца своего 22-летнего сына
"Меня сейчас волнует формирование партии". Притула опроверг слухи о том, что будет вести нацотбор на "Евровидение 2022"
"Меня сейчас волнует формирование партии". Притула опроверг слухи о том, что будет вести нацотбор на "Евровидение 2022"
Экс-участница "ВИА Гры" Котова показала промежность вблизи и засветила соски
Экс-участница "ВИА Гры" Котова показала промежность вблизи и засветила соски
"Мне жаль, но шоу не готово". Адель отменила концерты в Лас-Вегасе за сутки до начала выступлений
"Мне жаль, но шоу не готово". Адель отменила концерты в Лас-Вегасе за сутки до начала выступлений
"Главное, чтобы вам нравилось". Сильно постройневшая Мозговая примерила мини-платье, влезть в которое мечтала почти год
"Главное, чтобы вам нравилось". Сильно постройневшая Мозговая примерила мини-платье, влезть в которое мечтала почти год
"Не вижу ничего зазорного. Мне сложно ухаживать за ней". Дочь Федосеевой-Шукшиной заявила, что оформила мать в пансионат для пожилых людей
"Не вижу ничего зазорного. Мне сложно ухаживать за ней". Дочь Федосеевой-Шукшиной заявила, что оформила мать в пансионат для пожилых людей
"К беременности". "Пусть принесет уже кого-то в животик". К экс-участнице "НеАнгелов" Вике на Мальдивах прилетел аист
"К беременности". "Пусть принесет уже кого-то в животик". К экс-участнице "НеАнгелов" Вике на Мальдивах прилетел аист
"Моя манюня", "Нежная апельсинка". Loboda снялась в плавках, спущенных до лобка
"Моя манюня", "Нежная апельсинка". Loboda снялась в плавках, спущенных до лобка
  Умер актер и музыкант Мит Лоуф
  Умер актер и музыкант Мит Лоуф
"Шикарная брюнеточка". Дорофеева снялась с широко разведенными ногами
"Шикарная брюнеточка". Дорофеева снялась с широко разведенными ногами
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Уехавший за границу Богдан рассказал о зависти к "двум величайшим гражданам Украины" (135995)
2
"Да нормальная там пипка. Он же в спокойном состоянии. Не в рабочем, боевом". Тарзан снялся в сильно облегающих трусах (123336)
3
39-летняя Брежнева позировала в одних трусах и шляпе, показав крупным планом голую грудь (112388)
4
"Шайло демонстрирует прогресс". В сеть попало новое видео, как дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта танцует хип-хоп (110747)
5
"Трусы можно на плечи, чтобы на разрыв", "Суперпопка". Каменских показала голый пах в движении (103026)
6
"Грудастая красотка", "Посмотрите на эту грудь, боже мой". Хайек на катере широко развела ноги перед объективом (92945)
7
"Самая сисястая звезда". 41-летняя Семенович показала, как выглядела в разном возрасте (54347)
8
"Крутышка", "Божественная красота". Каменских показала голую грудь вблизи (51620)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS