Встреча в Женеве. Блинкен заявил о готовности к жесткой реакции на агрессию России, Лавров – что ждет ответа по "гарантиям безопасности"

Лавров заявил, что Россия рассчитывает, что эта встреча поможет США подготовить "конкретные ответы" на все ее предложения.

"Мы прочли вчера и сегодня огромное количество материалов, которые подготовил Госдепартамент относительно того, что вы назвали "дезинформацией России в огромном масштабе". Я с интересом ознакомился с этими работами. Надеюсь, что кто-то в Госдепартаменте был не занят и сконцентрировался все-таки на сути наших предложений, которые мы вам передали", – сказал глава МИД РФ.

Он напомнил слова Блинкена, опубликованные на сайте Госдепа, о том, что он не ждет прорыва от этих переговоров.

"Мы тоже не ждем прорыва от этой встречи, мы ждем ответов на наши предложения. Предложения предельно конкретные. Ожидаем таких же конкретных ответов в русле и полном соответствии с теми обязательствами, которые были приняты на высшем уровне в рамках ОБСЕ по проблемам неделимости безопасности. Чтобы ни одна страна не укрепляла свою безопасность за счет безопасности любой другой страны", – заявил Лавров.

В свою очередь Блинкен подчеркнул, что США готовы к диалогу с Россией для деэскалации ситуации.

"Мы привержены дипломатии и диалогу, но если Россия решит совершить акт агрессии против Украины, мы готовы к единому, быстрому и жесткому ответу... Это важный момент. Вы правы, мы не ожидаем, что сможем разрешить все наши противоречия сегодня, но я надеюсь, ожидаю, что путь дипломатии останется открытым. Мы привержены этому пути – разрешению конфликта мирным путем", – сказал он.

Блинкен отметил, что рассматривает встречу с Лавровым как часть усилий по деэскалации, "предотвращению дальнейшей агрессии России против Украины".

Он добавил, что перед переговорами с РФ в рамках этих усилий встречался с союзниками и руководством Украины.