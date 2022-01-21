Встреча в Женеве. Блинкен заявил о готовности к жесткой реакции на агрессию России, Лавров – что ждет ответа по "гарантиям безопасности"

Лавров заявил, что Россия рассчитывает, что эта встреча поможет США подготовить "конкретные ответы" на все ее предложения.
"Мы прочли вчера и сегодня огромное количество материалов, которые подготовил Госдепартамент относительно того, что вы назвали "дезинформацией России в огромном масштабе". Я с интересом ознакомился с этими работами. Надеюсь, что кто-то в Госдепартаменте был не занят и сконцентрировался все-таки на сути наших предложений, которые мы вам передали", – сказал глава МИД РФ.
Он напомнил слова Блинкена, опубликованные на сайте Госдепа, о том, что он не ждет прорыва от этих переговоров.
"Мы тоже не ждем прорыва от этой встречи, мы ждем ответов на наши предложения. Предложения предельно конкретные. Ожидаем таких же конкретных ответов в русле и полном соответствии с теми обязательствами, которые были приняты на высшем уровне в рамках ОБСЕ по проблемам неделимости безопасности. Чтобы ни одна страна не укрепляла свою безопасность за счет безопасности любой другой страны", – заявил Лавров.
В свою очередь Блинкен подчеркнул, что США готовы к диалогу с Россией для деэскалации ситуации.
"Мы привержены дипломатии и диалогу, но если Россия решит совершить акт агрессии против Украины, мы готовы к единому, быстрому и жесткому ответу... Это важный момент. Вы правы, мы не ожидаем, что сможем разрешить все наши противоречия сегодня, но я надеюсь, ожидаю, что путь дипломатии останется открытым. Мы привержены этому пути – разрешению конфликта мирным путем", – сказал он.
Блинкен отметил, что рассматривает встречу с Лавровым как часть усилий по деэскалации, "предотвращению дальнейшей агрессии России против Украины".
Он добавил, что перед переговорами с РФ в рамках этих усилий встречался с союзниками и руководством Украины.
На фоне наращивания войск у границ Украины 17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении" и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.
10-го, 12-го и 13 января 2022 года проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянса, и подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью Financial Times, которое вышло 15 января, заявила, что США имеют ряд сценариев на случай вторжения РФ в Украину. В Кремле 17 января ответили, что Москва тоже рассматривает разные сценарии дальнейших действий.
В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.