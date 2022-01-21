Госдеп США опубликовал пять главных дезинформационных нарративов российской пропаганды

В документе отмечено, что российские военные и разведывательные структуры используют социальные сети, телевидение, радио и конференции для формирования ошибочного мнения, что Украина, а не Россия виновата в усилении напряженности в регионе. В Госдепе перечислили основные дезинформационные нарративы, используемые на сегодняшний день российской пропагандой:

РФ изображается как "вечная жертва", а ее агрессия – как вынужденные ответные действия США или их союзникам и партнерам. Для усиления претензий Россия использует ярлык русофобии. После вторжения в Украину в 2014 году РФ и дезинформационные медиа, подконтрольные правительству, обвиняют критиков России в русофобии.

Исторический ревизионизм

Россия извращает исторические события, пытаясь представить себя в более выгодном свете. К примеру, предшествовавший Второй мировой войне пакт о ненападении 1939 года между СССР и нацистской Германией политически неудобен для путинского режима.

"В 2020 году, пытаясь свести к минимуму и рационализировать решение Сталина присоединиться к Гитлеру, Путин опубликовал извращенную версию начала Второй мировой войны, умаляя роль СССР и перекладывая вину за войну на другие страны", – отмечено в документе.

Коллапс западной цивилизации неизбежен

РФ продвигает ложное утверждение, что западная цивилизация разрушается и уклонилась от "традиционных ценностей", в связи с тем, что работает над обеспечением прав равенства ЛГБТКИ+ и продвигает равенство прав женщин и мультикультурность.

Гражданские восстания – это "цветные революции", спонсируемые США

Россия обвиняет США либо в подстрекательстве к восстаниям, либо в подготовке "цветных революций" в Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, Украине, а также на Ближнем Востоке и в Африке.

Реальность такова, какой ее хочет видеть Кремль

В России пытаются создать ложные реалии и внести неразбериху в информационную среду, когда правда не в ее интересах. Выдвигаются аргументы, призванные переложить вину с правительства РФ, даже если некоторые нарративы противоречат друг другу. Со временем представление некоторых противоречивых нарративов может стать методом, предназначенным для путаницы и предотвращения надлежащей реакции.