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Госдеп США опубликовал пять главных дезинформационных нарративов российской пропаганды

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В РФ для формирования ошибочного мнения используют соцсети, телевидение, радио и конференции
В РФ для формирования ошибочного мнения используют соцсети, телевидение, радио и конференции
Фото: depositphotos.com

Государственный департамент США обнародовал 20 января пять главных дезинформационных нарративов российской пропаганды, которые Москва использует для своих политических целей. Информация опубликована на сайте Госдепа США.

В документе отмечено, что российские военные и разведывательные структуры используют социальные сети, телевидение, радио и конференции для формирования ошибочного мнения, что Украина, а не Россия виновата в усилении напряженности в регионе. В Госдепе перечислили основные дезинформационные нарративы, используемые на сегодняшний день российской пропагандой:

Россия – невинная жертва

РФ изображается как "вечная жертва", а ее агрессия – как вынужденные ответные действия США или их союзникам и партнерам. Для усиления претензий Россия использует ярлык русофобии. После вторжения в Украину в 2014 году РФ и дезинформационные медиа, подконтрольные правительству, обвиняют критиков России в русофобии.

Исторический ревизионизм

Россия извращает исторические события, пытаясь представить себя в более выгодном свете. К примеру, предшествовавший Второй мировой войне пакт о ненападении 1939 года между СССР и нацистской Германией политически неудобен для путинского режима.

"В 2020 году, пытаясь свести к минимуму и рационализировать решение Сталина присоединиться к Гитлеру, Путин опубликовал извращенную версию начала Второй мировой войны, умаляя роль СССР и перекладывая вину за войну на другие страны", – отмечено в документе.

Коллапс западной цивилизации неизбежен

РФ продвигает ложное утверждение, что западная цивилизация разрушается и уклонилась от "традиционных ценностей", в связи с тем, что работает над обеспечением прав равенства ЛГБТКИ+ и продвигает равенство прав женщин и мультикультурность.

Гражданские восстания – это "цветные революции", спонсируемые США

Россия обвиняет США либо в подстрекательстве к восстаниям, либо в подготовке "цветных революций" в Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, Украине, а также на Ближнем Востоке и в Африке.

Реальность такова, какой ее хочет видеть Кремль

В России пытаются создать ложные реалии и внести неразбериху в информационную среду, когда правда не в ее интересах. Выдвигаются аргументы, призванные переложить вину с правительства РФ, даже если некоторые нарративы противоречат друг другу. Со временем представление некоторых противоречивых нарративов может стать методом, предназначенным для путаницы и предотвращения надлежащей реакции.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В Кремле, оправдывая агрессию против Украины, неоднократно заявляли о якобы "защите русскоязычного населения" на Донбассе.

По мнению секретаря СНБО Алексея Данилова, распространение российских нарративов является вызовом для многих стран. Данилов говорил, что никакого Донбасса не существует, этот нарратив навязывает РФ.

В мае 2021 года восемь стран – Бельгия, Эстония, Франция, Германия, Ирландия, Норвегия, Великобритания и США – заявили, что Россия в ООН пытается продвигать ложные нарративы об Украине.

Теги: Россия, США, Украина, пропаганда, Госдепартамент США, российская пропаганда
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