Цимбалюк: По десятибалльной "шкале Геббельса" российская пропаганда работает на 15 баллов

"По десятибалльной "шкале Геббельса" в последние месяцы они [российские власти] работают на 15 баллов. Уровень антиукраинской истерии – на уровне 2014–2015 годов. Они фактически разжигают межнациональную вражду, делают из украинцев людей, которые не имеют права на жизнь, и это не шутка", – сказал он.

По мнению журналиста, происходит это в России в рамках политики "расчеловечивания" украинцев.

"Чтобы объяснить, почему эти люди [украинцы] не имеют права жить, они должны быть "не людьми". Братья, один народ – это те, что за флагом России, на оккупированных территориях", – отметил Цимбалюк.

Журналист считает, что Украине удалось сделать "колоссальный шаг" в части защиты информационного суверенитета страны, поскольку 80% граждан Украины понимают, что происходит на востоке страны.

"Опросы об этом говорят. "С кем мы воюем?" – "С Россией!" Несколько лет назад этот показатель был несколько иным. Поэтому можно поблагодарить российские информационные войска... [Из материалов российских политических ток-шоу] можно сделать ролик, который надо показывать всем украинцам. Они [российские СМИ] прямым текстом рассказывают, как будут уничтожать украинские города, "чтобы НАТО не пришел". И это не шутка, люди с пеной у рта рассказывают, что надо бомбить Днепр и Харьков, чтобы там не было ракет", – заявил журналист.