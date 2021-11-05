Цимбалюк: Путин должен на себя пенять. Он разбудил украинского зверя, и пощады им не будет

"Путин должен на себя пенять. Потому что именно он разбудил украинского зверя, и пощады им не будет. И когда президент РФ говорит, что ситуация с Украиной в тупике, то, по сути, признает, что у него осталось всего две опции. Первая – оставить все как есть. Но пройдет еще немного времени – и ниша украинских пророссийских политиков окончательно маргинализируется и сведется к людям, поздравляющим Путина с днем рождения. А государство Украина будет тем временем развиваться. И все у него будет хорошо. И ему придется смириться с этим", – отметил журналист.

По его мнению, новое нападение на Украину будет иметь серьезные последствия для РФ.

"Вторая опция – наступать. Со всеми вытекающими последствиями. Для них прежде всего. То есть они собираются бомбить (как по телевизору предлагают) Харьков: мол, там ракеты НАТО. Хотя их там нет. И они это знают. Но вполне возможно, что в скором будущем это действительно будут украинские ракеты, которые в конце концов станут натовскими. Именно это они сейчас и говорят в телеэфире", – подчеркнул Цимбалюк.