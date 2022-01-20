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"Украина имеет поддержку США в противостоянии агрессии РФ". Кулеба назвал три главных итога встречи с Блинкеном

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Кулеба встретился с Блинкеном в Киеве 19 января
Кулеба встретился с Блинкеном в Киеве 19 января
Фото: EPA

Украина имеет поддержку Соединенных Штатов в противостоянии агрессии России. Об этом в ходе онлайн-брифинга 20 января, по итогам переговоров в Киеве 19 января с госсекретарем США Энтони Блинкеном, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Мероприятие транслировалось в Facebook МИД Украины.

Кулеба отметил, что поддержка Украины со стороны США "происходит не только на словах, но и в конкретных действиях". Он назвал "три итога переговоров" с Блинкеном.

Первый из них – "очень болезненный пакет санкций", который разработали США против РФ в случае ее вторжения в Украину и который способен "нанести разрушительный экономический удар", сказал министр.

По словам Кулебы, "принципиально, что решение в Вашингтоне уже принято".

Второй результат – США и дальше готовы укреплять обороноспособность Украины.

"Речь идет не только об оборонном пакете в $60 млн, который мы уже получили в декабре [2021 года], но и о дополнительных объемах оборудования и оборонного оружия, включая летальное. Оборонное, но летальное", – указал Кулеба.

Глава МИД также подтвердил, что администрация США "одобрила выделение $200 млн дополнительной помощи безопасности Украины".

"Это увеличивает общий объем помощи США на укрепление безопасности и обороны нашего государства до $650 млн за 2021 год, и это больше чем в любой год с 2014-го", – подчеркнул Кулеба.

Третий результат – США готовы поддерживать Украину в противодействии экономическим вызовам в связи с российской эскалацией, добавил министр. По словам Кулебы, своими действиями РФ пытается отпугнуть потенциальных инвесторов от вложения средств в экономику Украины.

https://www.facebook.com/UkraineMFA/videos/417754736806579/

Блинкен прилетел в Киев 19 января. После встречи с американскими дипломатами он заявил, что президент РФ Владимир Путин может "в очень короткие сроки" предпринять агрессивные действия против Украины.

Блинкен провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским по просьбе главы Белого дома Джо Байдена. Госсекретарь США назвал три причины визита в Киев – подтвердить поддержку, оказываемую Штатами Украине, обсудить итоги переговоров с Россией по гарантиям безопасности, а также проконсультироваться по поводу следующих шагов накануне его встречи в Женеве 21 января с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

В ходе беседы с Кулебой Блинкен среди прочего обсудил работу нормандского формата и трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе. По итогам переговоров Блинкен заявил, что США выделят Украине дополнительные $300 млн в 2022 году, а в случае вторжения РФ предоставят Украине дополнительную оборонную помощь. Госсекретарь США призвал украинских политиков объединиться на фоне агрессии России. Также Блинкен сообщил, что Байден вскоре выдвинет кандидатуру посла США в Украине.

Госсекретарь США назвал "продуктивной" поездку в Киев, заверив, что Вашингтон продолжает поддерживать Украину в ее противостоянии агрессивной политике РФ.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщал 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении" и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

23 декабря на ежегодной пресс-конференции Путин ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы "будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу".

10-го12-го и 13 января 2022 года проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянса, и подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью Financial Times, которое вышло 15 января, заявила, что США имеют ряд сценариев на случай вторжения РФ в Украину. В Кремле 17 января ответили, что Москва тоже рассматривает разные сценарии дальнейших действий.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

Теги: Россия, Киев, США, Украина, МИД Украины, Госдепартамент США, переговоры, агрессия, нападение, угрозы, Дмитрий Кулеба, Энтони Блинкен, визит, встреча
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