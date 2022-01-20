"Украина имеет поддержку США в противостоянии агрессии РФ". Кулеба назвал три главных итога встречи с Блинкеном

Мероприятие транслировалось в Facebook МИД Украины.

Кулеба отметил, что поддержка Украины со стороны США "происходит не только на словах, но и в конкретных действиях". Он назвал "три итога переговоров" с Блинкеном.

Первый из них – "очень болезненный пакет санкций", который разработали США против РФ в случае ее вторжения в Украину и который способен "нанести разрушительный экономический удар", сказал министр.

По словам Кулебы, "принципиально, что решение в Вашингтоне уже принято".

Второй результат – США и дальше готовы укреплять обороноспособность Украины.

"Речь идет не только об оборонном пакете в $60 млн, который мы уже получили в декабре [2021 года], но и о дополнительных объемах оборудования и оборонного оружия, включая летальное. Оборонное, но летальное", – указал Кулеба.

Глава МИД также подтвердил, что администрация США "одобрила выделение $200 млн дополнительной помощи безопасности Украины".

"Это увеличивает общий объем помощи США на укрепление безопасности и обороны нашего государства до $650 млн за 2021 год, и это больше чем в любой год с 2014-го", – подчеркнул Кулеба.

Третий результат – США готовы поддерживать Украину в противодействии экономическим вызовам в связи с российской эскалацией, добавил министр. По словам Кулебы, своими действиями РФ пытается отпугнуть потенциальных инвесторов от вложения средств в экономику Украины.

Блинкен прилетел в Киев 19 января. После встречи с американскими дипломатами он заявил, что президент РФ Владимир Путин может "в очень короткие сроки" предпринять агрессивные действия против Украины.

Блинкен провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским по просьбе главы Белого дома Джо Байдена. Госсекретарь США назвал три причины визита в Киев – подтвердить поддержку, оказываемую Штатами Украине, обсудить итоги переговоров с Россией по гарантиям безопасности, а также проконсультироваться по поводу следующих шагов накануне его встречи в Женеве 21 января с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

В ходе беседы с Кулебой Блинкен среди прочего обсудил работу нормандского формата и трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе. По итогам переговоров Блинкен заявил, что США выделят Украине дополнительные $300 млн в 2022 году, а в случае вторжения РФ предоставят Украине дополнительную оборонную помощь. Госсекретарь США призвал украинских политиков объединиться на фоне агрессии России. Также Блинкен сообщил, что Байден вскоре выдвинет кандидатуру посла США в Украине.

Госсекретарь США назвал "продуктивной" поездку в Киев, заверив, что Вашингтон продолжает поддерживать Украину в ее противостоянии агрессивной политике РФ.