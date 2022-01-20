Кулеба о санкциях США против РФ в случае вторжения в Украину: Решение в Вашингтоне уже принято

США готовы применить против РФ всю мощь своих экономических и финансовых инструментов, отметил Кулеба Фото: EPA

"Принципиальным является то, что решение в Вашингтоне уже принято. США готовы применить всю мощь своих экономических и финансовых инструментов, чтобы перекрыть кислород российской экономике и российским богачам. РФ также потеряет доступ к целому ряду важных для ее развития технологий", – отметил Кулеба.

По его словам, госсекретарь США Энтони Блинкен 19 января в ходе беседы "лично заверил о готовности Соединенных Штатов применить эти и другие рычаги для сдерживания России".

12 января на сайте Сената США опубликовали новый пакет санкций, которые предлагают наложить на РФ в случае, если правительство России или его союзники примут решение об "эскалационных военных операциях или другой дестабилизирующей агрессии против Украины". Они коснутся лично президента РФ Владимира Путина и его окружения.

Президент США Джо Байден на пресс-конференции 19 января предостерег РФ от вторжения в Украину.

"Если [россияне] сделают то, что они способны сделать, – это станет катастрофой для РФ. Наши союзники и партнеры готовы принять жесткие меры, которые причинят значительный ущерб России и российской экономике", – сказал американский президент.

Он добавил, что РФ "никогда не сталкивалась с санкциями, которые США пообещали ввести".

По информации Axios, президент Украины Владимир Зеленский заявил сенаторам США в ходе встречи 17 января, что санкции после вторжения России в Украину не имеют смысла. По его мнению, рестрикции нужно ввести сейчас.