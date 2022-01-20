Зеленский заявил сенаторам США, что санкции после вторжения России в Украину не имеют смысла – СМИ

Об этом 19 января пишет Axios со ссылкой на четыре источника.

По словам одного из собеседников портала, близких к Зеленскому, президент "очень четко сказал: санкции в отношении "Северного потока – 2" должны быть введены сейчас. Любые условные меры против "Северного потока – 2" и другие санкции не помогут".

По его мнению, ограничения, обусловленные дальнейшей эскалацией, "в лучшем случае нейтральны, а в худшем – фактически подстегнут [президента РФ Владимира] Путина".

Глава Кремля "не понимает расплывчатых угроз, слова "если" нет в его лексиконе, есть "да" и "нет", добавил источник Axios.

12 января на сайте Сената США опубликовали новый пакет санкций, которые предлагают наложить на РФ в случае, если правительство России или его союзники примут решение об "эскалационных военных операциях или другой дестабилизирующей агрессии против Украины". Они коснутся лично Путина и его окружения.

Кроме того, ограничения предлагают ввести также против ряда российских банков, в том числе "Сбербанка", ВТБ, "Газпромбанка" и "Альфа-банка". Также в законопроекте предусмотрены санкции против газопровода "Северный поток – 2" и предлагается увеличить военную помощь США Украине.

Ограничительные меры, изложенные в законопроекте, "абсолютно ясно дают понять, что Сенат США не будет бездействовать, когда Кремль угрожает повторным вторжением в Украину", подчеркивал сенатор-демократ, глава комитета по международным делам Роберт Менендес. Когда его законопроект вынесут на рассмотрение Сената, пока неизвестно.

Президент США Джо Байден на пресс-конференции 19 января предостерег РФ от вторжения в Украину.

"Если [россияне] сделают то, что они способны сделать, – это станет катастрофой для РФ. Наши союзники и партнеры готовы принять жесткие меры, которые причинят значительный ущерб России и российской экономике", – сказал американский президент.

Он добавил, что РФ "никогда не сталкивалась с санкциями, которые США пообещали ввести".

17 января Украину посетила двухпартийная делегация Сената США. В Киеве сенаторы встречались с президентом Зеленским, министром внутренних дел Денисом Монастырским, главой МИД Дмитрием Кулебой.

В ходе визита сенаторы США обещали предоставить Украине летальное оружие в случае вторжения РФ.