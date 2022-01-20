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Зеленский заявил сенаторам США, что санкции после вторжения России в Украину не имеют смысла – СМИ

Зеленский (второй слева) 17 января встретился с делегацией американских сенаторов
Зеленский (второй слева) 17 января встретился с делегацией американских сенаторов
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский отметил на встрече с сенаторами США, которые посетили Киев на этой неделе, что заявления о введении санкций после вторжения РФ в Украину не имеют смысла, и рестрикции нужно ввести сейчас.

Об этом 19 января пишет Axios со ссылкой на четыре источника.

По словам одного из собеседников портала, близких к Зеленскому, президент "очень четко сказал: санкции в отношении "Северного потока – 2" должны быть введены сейчас. Любые условные меры против "Северного потока – 2" и другие санкции не помогут".

По его мнению, ограничения, обусловленные дальнейшей эскалацией, "в лучшем случае нейтральны, а в худшем – фактически подстегнут [президента РФ Владимира] Путина".

Глава Кремля "не понимает расплывчатых угроз, слова "если" нет в его лексиконе, есть "да" и "нет", добавил источник Axios.

12 января на сайте Сената США опубликовали новый пакет санкций, которые предлагают наложить на РФ в случае, если правительство России или его союзники примут решение об "эскалационных военных операциях или другой дестабилизирующей агрессии против Украины". Они коснутся лично Путина и его окружения.

Кроме того, ограничения предлагают ввести также против ряда российских банков, в том числе "Сбербанка", ВТБ, "Газпромбанка" и "Альфа-банка". Также в законопроекте предусмотрены санкции против газопровода "Северный поток – 2" и предлагается увеличить военную помощь США Украине.

Ограничительные меры, изложенные в законопроекте, "абсолютно ясно дают понять, что Сенат США не будет бездействовать, когда Кремль угрожает повторным вторжением в Украину", подчеркивал сенатор-демократ, глава комитета по международным делам Роберт Менендес. Когда его законопроект вынесут на рассмотрение Сената, пока неизвестно.

Президент США Джо Байден на пресс-конференции 19 января предостерег РФ от вторжения в Украину.

"Если [россияне] сделают то, что они способны сделать, – это станет катастрофой для РФ. Наши союзники и партнеры готовы принять жесткие меры, которые причинят значительный ущерб России и российской экономике", – сказал американский президент.

Он добавил, что РФ "никогда не сталкивалась с санкциями, которые США пообещали ввести".

17 января Украину посетила двухпартийная делегация Сената США. В Киеве сенаторы встречались с президентом Зеленским, министром внутренних дел Денисом Монастырским, главой МИД Дмитрием Кулебой.

В ходе визита сенаторы США обещали предоставить Украине летальное оружие в случае вторжения РФ.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщал 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении" и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

23 декабря на ежегодной пресс-конференции Путин ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы "будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу".

10-го12-го и 13 января 2022 года проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянса, и подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью Financial Times, которое вышло 15 января, заявила, что США имеют ряд сценариев на случай вторжения РФ в Украину. В Кремле 17 января ответили, что Москва тоже рассматривает разные сценарии дальнейших действий.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

Теги: Россия, Киев, США, Украина, санкции, агрессия, нападение, угрозы, газопровод, вторжение, Сенат США, Владимир Зеленский, президент, ограничения, сенатор, визит, Северный поток – 2, встреча, войска
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